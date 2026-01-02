Λογαριασμός
Πενία τέχνας κατεργάζεται: Φορητή (τενεκεδο)θέρμανση για οικοδόμο στην Τουρκία - Βίντεο

Το πλεονέκτημα της… φορητής τενεκεδοθέρμανσης είναι προφανές, καθώς γλιτώνει την ακριβή (όπως φαίνεται γι' αυτόν) αγορά ενός μπουφάν, αλλά υπάρχει μειονέκτημα

Τουρκία

Πενία τέχνας κατεργάζεται… Ένας εργάτης οικοδομών στην πόλη Ουσάκ, στη δυτική Τουρκία, ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον σύστημα για να αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματός του όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν: ανάβει φωτιά σε ένα τενεκεδένιο κουτί δεμένο στο ισχίο του!

Το πλεονέκτημα της… φορητής τενεκεδοθέρμανσης είναι προφανές, καθώς γλιτώνει την ακριβή (όπως φαίνεται γι’ αυτόν) αγορά ενός μπουφάν, αλλά το μειονέκτημα είναι εξίσου προφανές: το σοβαρό ενδεχόμενο για φωτιά στα μπατζάκια του. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία
