Πενία τέχνας κατεργάζεται… Ένας εργάτης οικοδομών στην πόλη Ουσάκ, στη δυτική Τουρκία, ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον σύστημα για να αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματός του όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν: ανάβει φωτιά σε ένα τενεκεδένιο κουτί δεμένο στο ισχίο του!

Uşak’ta bir şantiyede çalışan inşaat işçisi, sıcaklıklar sıfırın altına düşünce kalçasına bağladığı bir tenekenin içinde ateş yakarak vücut ısısını artırmaya yönelik ilginç bir sistem geliştirdi. pic.twitter.com/ibqP13oQF9 January 1, 2026

Το πλεονέκτημα της… φορητής τενεκεδοθέρμανσης είναι προφανές, καθώς γλιτώνει την ακριβή (όπως φαίνεται γι’ αυτόν) αγορά ενός μπουφάν, αλλά το μειονέκτημα είναι εξίσου προφανές: το σοβαρό ενδεχόμενο για φωτιά στα μπατζάκια του.

