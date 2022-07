Γεγονός οι πρώτοι γάμοι ομοφυλοφίλων στην Ελβετία- Δείτε εικόνα

Τα πρώτα ζευγάρια του ίδιου φύλου είπαν το "ναι" σήμερα στην Ελβετία, η οποία επισήμως υιοθέτησε τον γάμο για όλους με δημοψήφισμα πριν από λιγότερο από έναν χρόνο.

Ανάμεσα στις πρώτες νεόνυμφες, η Αλίν, 46 ετών, και η Λορ, 45 ετών, οι οποίες είναι ζευγάρι τα τελευταία 21 χρόνια, είπαν το "ναι" κάτω από τις επιβλητικές οροφές του Μεγάρου Εϋνάρδου στη Γενεύη.

Η Αλίν και η Λορ, που έφθασαν με 12 φίλους στο Δημαρχιακό Μέγαρο, κρατούσαν η μια το χέρι της άλλης κατά τη διάρκεια της τελετής και αντάλλαξαν ευχές που συνόδευσαν με τις αναμνήσεις της πολύχρονης σχέσης τους και της αγάπης τους.

"Με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω ότι είστε επίσημα παντρεμένες", δήλωσε η Μαρί Μπαρμπέ-Σαπουί, η δήμαρχος της Γενεύης που ήθελε να τελέσει αυτοπροσώπως αυτό τον πρώτο ιστορικό γάμο.

Οι δύο νεόνυμφες φιλήθηκαν, όπως το θέλει η παράδοση, υπό το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

