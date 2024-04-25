Λογαριασμός
Survivor: Ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η πρώτη μεικτή μονομαχία - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό, απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Με προβάδισμα μπαίνουν στο αγώνισμα επάθλου οι Μπλε απόψε έχοντας κερδίσει τους περισσότερους πόντους από τα αγωνίσματα ασυλίας. Θα καταφέρουν να διατηρήσουν την διαφορά ή θα καταφέρουν οι Κόκκινοι να κάνουν την ανατροπή και να ταξιδέψουν στον απόλυτο προορισμό, τη Νέα Υόρκη;  

Οι συμπεριφορές αποτελούν ένα βασικό θέμα συζήτησης πριν τον αγώνα και αφορά και στις δύο ομάδες. Η μητέρα των μαχών ξεκινά και η κερδισμένη ομάδα μετά από έναν δραματικό αγώνα αναχωρεί για τις ΗΠΑ! Πώς θα αντιδράσουν οι ηττημένοι;   

survivor

Μετά το ταξίδι η πρώτη μεικτή μονομαχία είναι γεγονός. Ο Γιάννης Περπατάρης, η Δώρα Νικολή, ο Χριστόφορος Ταξίδης και ο Θοδωρής Τουρκογεώργος αναμετρούνται για την παραμονή τους. Για ποιον το ταξίδι στο Survivor τελειώνει εδώ; 

survivor

SURVIVOR
Κυριακή έως Τετάρτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor Survivor 2024 ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
