Survivor: Ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η πρώτη μεικτή μονομαχία - Δείτε το trailer

Με προβάδισμα μπαίνουν στο αγώνισμα επάθλου οι Μπλε απόψε έχοντας κερδίσει τους περισσότερους πόντους από τα αγωνίσματα ασυλίας. Θα καταφέρουν να διατηρήσουν την διαφορά ή θα καταφέρουν οι Κόκκινοι να κάνουν την ανατροπή και να ταξιδέψουν στον απόλυτο προορισμό, τη Νέα Υόρκη;

Οι συμπεριφορές αποτελούν ένα βασικό θέμα συζήτησης πριν τον αγώνα και αφορά και στις δύο ομάδες. Η μητέρα των μαχών ξεκινά και η κερδισμένη ομάδα μετά από έναν δραματικό αγώνα αναχωρεί για τις ΗΠΑ! Πώς θα αντιδράσουν οι ηττημένοι;

Μετά το ταξίδι η πρώτη μεικτή μονομαχία είναι γεγονός. Ο Γιάννης Περπατάρης, η Δώρα Νικολή, ο Χριστόφορος Ταξίδης και ο Θοδωρής Τουρκογεώργος αναμετρούνται για την παραμονή τους. Για ποιον το ταξίδι στο Survivor τελειώνει εδώ;

SURVIVOR

Κυριακή έως Τετάρτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.