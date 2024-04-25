Survivor: Ταξίδι στη Νέα Υόρκη και η πρώτη μεικτή μονομαχία - Δείτε το trailer

Με προβάδισμα μπαίνουν στο αγώνισμα επάθλου οι Μπλε απόψε έχοντας κερδίσει τους περισσότερους πόντους από τα αγωνίσματα ασυλίας. Θα καταφέρουν να διατηρήσουν την διαφορά ή θα καταφέρουν οι Κόκκινοι να κάνουν την ανατροπή και να ταξιδέψουν στον απόλυτο προορισμό, τη Νέα Υόρκη;
Οι συμπεριφορές αποτελούν ένα βασικό θέμα συζήτησης πριν τον αγώνα και αφορά και στις δύο ομάδες. Η μητέρα των μαχών ξεκινά και η κερδισμένη ομάδα μετά από έναν δραματικό αγώνα αναχωρεί για τις ΗΠΑ! Πώς θα αντιδράσουν οι ηττημένοι;
Μετά το ταξίδι η πρώτη μεικτή μονομαχία είναι γεγονός. Ο Γιάννης Περπατάρης, η Δώρα Νικολή, ο Χριστόφορος Ταξίδης και ο Θοδωρής Τουρκογεώργος αναμετρούνται για την παραμονή τους. Για ποιον το ταξίδι στο Survivor τελειώνει εδώ;
