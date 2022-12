O Έλτον Τζον «γυρίζει την πλάτη» στο twitter μετά την εξαγορά του από τον Μασκ

Αντίο λέει ο θρύλος της βρετανικής ποπ Έλτον Τζον στο twitter μετά την εξαγορά του από τον αμερικανό επιχειρηματία Ίλον Μασκ.

«Όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να φέρω τους ανθρώπους κοντά με τη μουσική. Με λυπεί το πώς η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται τώρα για να διχάσει τον κόσμο μας. Αποφάσισα να μη χρησιμοποιώ πλέον το Twitter, δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής πολιτικής που θα επιτρέψει στην παραπληροφόρηση να ανθίσει χωρίς έλεγχο» έγραψε ο 75χρονος καλλιτέχνης στο Twitter.

Ο Ίλον Μασκ είναι ένας ακόμη διάσημος που εγκαταλείπει το twitter μετά την εξαγορά του εις ένδειξη διαμαρτυρίας.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.