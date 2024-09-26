Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, δεν έχει προσκληθεί στη Διεθνή Επενδυτική Σύνοδο Κορυφής της κυβέρνησης της Βρετανίας ως απάντηση στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τις ταραχές του περασμένου μήνα στη χώρα, σύμφωνα με το BBC.

Η βία εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 3 παιδιά που παρακολουθούσαν ένα μάθημα χορού. Ο επιχειρηματίας τεχνολογίας έκανε αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, προβλέποντας εμφύλιο πόλεμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάνοντας επιθέσεις επανειλημμένα στον πρωθυπουργό.

NEWS: The British government has declined to invite Elon Musk to this year's International Investment Summit, in response to his posts about the UK riots this Summer, the BBC reports.



PM Starmer is hoping to use this summit as a key moment to attract tens of billions in foreign… pic.twitter.com/A2E5ln3ODP — X Daily News (@xDaily) September 26, 2024

The UK police are compromised. pic.twitter.com/rfXQvC7vto — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 5, 2024

Shouldn’t you be concerned about attacks on *all* communities? — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2024

Η σύνοδος κορυφής τον Οκτώβριο θεωρείται σημαντική καθώς ο πρωθυπουργός Keir Starmer ελπίζει να προσελκύσει δεκάδες δισεκατομμύρια χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις από τους μεγαλύτερους επενδυτές του κόσμου.

Ο κ. Μασκ πήγε στην περσινή εκδήλωση και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής AI του Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης μιας συνομιλίας με τον τότε πρωθυπουργό Rishi Sunak.

Τι συνέβη

Κατά τη διάρκεια των ταραχών του Αυγούστου, ο κ. Μασκ μοιράστηκε, και αργότερα διέγραψε, μια θεωρία συνωμοσίας σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο που χτίζει «στρατόπεδα κράτησης» στα Νησιά Φώκλαντ για ταραχοποιούς, στο X - την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει.

Τότε οι υπουργοί είπαν ότι τα σχόλιά του ήταν «εντελώς αδικαιολόγητα» και «αρκετά αξιοθρήνητα».

Το BBC εκτιμά ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει με εκατοντάδες από τους μεγαλύτερους επενδυτές του κόσμου στην εκδήλωση στις 14 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση θεωρεί την εκδήλωση ως μια τεράστια ευκαιρία για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Εργατικό Κόμμα δεσμεύτηκε πριν από τις γενικές εκλογές να πραγματοποιήσει αυτή την εκδήλωση εντός των πρώτων 100 ημερών στην εξουσία του.

Υπό τους Συντηρητικούς, ο κ. Μασκ, ο οποίος κατέχει ή διευθύνει τα X, Tesla και SpaceX, εμφανιζόταν αθόρυβα σε διάφορες τοποθεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου με ενδεχόμενο ένα γιγαεργοστάσιο για αυτοκίνητα και μπαταρίες.

Είναι τακτικός στην αντίστοιχη γαλλική σύνοδο κορυφής. Τον Ιούλιο, συμμετείχε σε ένα τρίωρο γεύμα με κορυφαία στελέχη με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.

Υπό την κυριότητα του ιστότοπου που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Twitter, ο Μασκ ήρε την απαγόρευση για ακροδεξιά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Britain First.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει ένα σκληρότερο νόμο για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, μετά τον ρόλο της παραπληροφόρησης στην εκτεταμένη ρατσιστική διαταραχή τον Αύγουστο.

Ποιος είναι ο Έλον Μασκ και πόση είναι η περιουσία του

Είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του για να κάνει γνωστές τις απόψεις του σε μια τεράστια γκάμα θεμάτων.

Το Bloomberg εκτιμά ότι η καθαρή του περιουσία είναι περίπου 228 δισ. δολάρια.

Αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξία των μετοχών του στην Tesla, της οποίας κατέχει περισσότερο από το 13%. Η αξία της μετοχής της εταιρείας εκτινάχθηκε στα ύψη - ορισμένοι λένε αδικαιολόγητα - το 2020 καθώς η παραγωγή της εταιρείας αυξήθηκε και άρχισε να αποδίδει τακτικά κέρδη.

Από τότε που εμφανίστηκε στη σκηνή της Silicon Valley πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο 53χρονος επιχειρηματίας έχει κρατήσει το κοινό γοητευμένο.

Γεννημένος στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, ο Μασκ έδειξε το ταλέντο του στην επιχειρηματικότητα από νωρίς, πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα με τον αδερφό του πουλώντας σπιτικά σοκολατένια αυγά του Πάσχα και δημιουργώντας το πρώτο του παιχνίδι στον υπολογιστή σε ηλικία 12 ετών.

Για πολύ καιρό ο Μασκ, ο οποίος έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2002, αντιστάθηκε στις προσπάθειες να χαρακτηριστεί η πολιτική του - αποκαλώντας τον εαυτό του «μισοδημοκράτη, μισό Ρεπουμπλικανό», «πολιτικά μετριοπαθή» και «ανεξάρτητο».

Λέει ότι ψήφισε τον Μπαράκ Ομπάμα, τη Χίλαρι Κλίντον και - απρόθυμα - τον Τζο Μπάιντεν, όλοι τους Δημοκρατικοί.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι Ρεπουμπλικανός. Ο Μασκ ενέκρινε επίσημα τον πρώην πρόεδρο για δεύτερη θητεία το 2024 μετά την απόπειρα δολοφονίας του.

Πηγή: skai.gr

