Θέση στον Έλον Μασκ προσφέρει ο Τραμπ αν εκλεγεί - Η απάντηση του μεγιστάνα με 5 μόνο λέξεις

Μια θέση στην κυβέρνησή του προσφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Έλον Μασκ, αν εκλεγεί.

Ειδικότερα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και νυν υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να προσφέρει στον Μασκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla και της SpaceX, μια θέση στο υπουργικό συμβούλιο ή έναν συμβουλευτικό ρόλο στην κυβέρνησή του, αν κερδίσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Είναι πολύ έξυπνος, θα το έκανα... Είμαι μεγάλος θαυμαστής του», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως επισήμανε σε συνέντευξή του στο Reuters, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καταργήσει την έκπτωση φόρου για ορισμένα νέα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρήσεις της Tesla -η οποία πωλεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα- και να κάνει ζημιά στον Μασκ, μετέδωσε το CNBC.

Η ανάρτηση-απάντηση του Μασκ στην προσφορά της θέσης

Ο Μασκ δεν σχολίασε τη δήλωση του πρώην προέδρου, αλλά έκανε μια ανάρτηση επισυνάπτοντας μια φωτογραφία δημιουργημένη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που φέρεται να συνδέεται με όσα είπε ο Τραμπ.

«Είμαι διατεθειμένος να υπηρετήσω», έγραψε στη λεζάντα της fake φωτογραφίας, όπου ο ίδιος στέκεται σε ένα βήμα με την επιγραφή «Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

Πηγή: skai.gr

