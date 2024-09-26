Αντιμέτωπος με ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες βρίσκεται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Ο 64χρονος Άνταμς εξελέγη δήμαρχος της πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ πριν από σχεδόν τρία χρόνια υποσχόμενος να χαλιναγωγήσει το έγκλημα. Ωστόσο, αυτός και μια σειρά από ανώτατους αξιωματούχους βρίσκονται αντιμέτωποι τώρα με αυξανόμενο έλεγχο ως μέρος πολλαπλών ομοσπονδιακών ερευνών διαφθοράς.

Το κατηγορητήριο παραμένει σφραγισμένο, αλλά θα κάνει τον 64χρονο Άνταμς, τον πρώτο δήμαρχο στην ιστορία της πόλης που κατηγορείται ενώ βρίσκεται στην εξουσία.

Σε βίντεο πουτ δημοσίευσε ο Έρικ Άνταμς αργά την Τετάρτη, δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τις κατηγορίες και να παραμείνει στην εξουσία, ζητώντας από τους κατοίκους της Νέας Υόρκης «προσευχές και υπομονή».

«Θα καταπολεμήσω αυτές τις αδικίες με κάθε ουγγιά της δύναμής μου και του πνεύματός μου», λέει στο βίντεο, προσθέτοντας «Είμαι αθώος» και όπως λέει σχεδιάζει να ζητήσει μια «άμεση δίκη για να ακούσουν οι Νεοϋορκέζοι την αλήθεια».

«Τώρα, αν κατηγορηθώ, πολλοί μπορεί να πουν ότι πρέπει να παραιτηθώ γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ την πόλη ενώ μάχομαι την υπόθεση. Μπορώ επίσης να καταλάβω πόσο ανησυχούν οι καθημερινοί Νεοϋορκέζοι που δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου ενώ αντιμετωπίζω κατηγορίες, αλλά αντιμετωπίζω αυτά τα ψέματα εδώ και μήνες».

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμένεται να αποσφραγίσουν το κατηγορητήριο σήμερα Πέμπτη, όταν ο Άνταμς θα εμφανιστεί αρχικά στο δικαστήριο, αναφέρει το CBS News.

Οι αναφερόμενες κατηγορίες έρχονται λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του Άνταμς και έκαναν έρευνα στο σπίτι της Μπριάνα Σαγκς, της επικεφαλής του εράνου του.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν εξέταζε εάν η ομάδα της εκστρατείας του Άνταμς για τη δημαρχία το 2021 συνωμότησε με την τουρκική κυβέρνησηγια τη διοχέτευση παράνομων δωρεών στην εκστρατεία.

Οι New York Times ανέφεραν τη Δευτέρα ότι οι εισαγγελείς κάλεσαν την εκστρατεία και το γραφείο του δημάρχου για πληροφορίες σχετικά με πέντε άλλες χώρες: Ισραήλ, Κίνα, Κατάρ, Νότια Κορέα και Ουζμπεκιστάν.

«Δεν βλέπω πώς ο δήμαρχος Άνταμς μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά τη Νέα Υόρκη», έγραψε η Ocasio-Cortez στο X. «Για το καλό της πόλης, θα πρέπει να παραιτηθεί».

Η Ocasio-Cortez αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη «πλημμύρα παραιτήσεων και κενών θέσεων» που είπε ότι απειλούσαν την ικανότητα της πόλης να λειτουργεί.

Πηγή: skai.gr

