Ο Έλον Μασκ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει σχέση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε ένα αστείο μετά τη φωτογραφία με το τρυφερό ενσταντανέ των δύο σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, που έγινε πρωτοσέλιδο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

I was there with my Mom.



There is no romantic relationship whatsoever with PM Meloni. September 24, 2024

Οι φωτογραφίες των δύο έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λίγο αφότου ο Μασκ απένειμε στη Μελόνι το Βραβείο Παγκόσμιου Πολίτη από το think tank Atlantic Council τη Δευτέρα. Η New York Post το χαρακτήρισε «δημόσια αγάπη» μεταξύ του πλουσιότερου άνδρα του κόσμου και της πρώτης γυναίκας Ιταλίδας πρωθυπουργού.

"Ήμουν εκεί με τη μαμά μου. Δεν υπάρχει καμία ρομαντική σχέση με την πρωθυπουργό Μελόνι", έγραψε ο Μασκ στο X απαντώντας σε μια ανάρτηση με τη φωτογραφία των δυο τους να κοιτάζουν στοργικά στα μάτια ο ένας τον άλλον στη διάρκεια του δείπνου και με σχόλιο «όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά".

Σε μια ομιλία πριν από την παράδοση του βραβείου, ο Μασκ είπε ότι η Μελόνι είναι «ακόμα πιο όμορφη από μέσα παρά έξω». Από την πλευτά τη, η Μελόνι ανταποδίδοντας τη φιλοφρόνηση είπε ότι ο Αμερικανός επιχειρηματίας είναι μια «πολύτιμη ιδιοφυΐα».

Η Μελόνι, η οποία χώρισε από τον επί χρόνια σύντροφό της το 2023, ζήτησε να είναι ο Μασκ το πρόσωπο που θα της παραδώσει το βραβείο, ενώ ο επιχειρηματίας πέταξε στην Ιταλία δύο φορές πέρυσι για να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό - τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.