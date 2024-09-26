Την άμεση κατάπαυση του πυρός στις μάχες για 21 ημέρες στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ ζήτησε το μπλοκ των 12 προκειμένου «να δοθεί χώρος στη διπλωματία» μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, έχουν ζητήσει προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Σε κοινή τους δήλωσή τους ανέφεραν ότι οι εχθροπραξίες ήταν «απαράδεκτες» και παρουσίαζαν έναν «απαράδεκτο κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης» που δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του Ισραήλ ή του Λιβάνου.

«Καλούμε για άμεση κατάπαυση του πυρός 21 ημερών στα σύνορα του Λιβάνου και του Ισραήλ για να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία» ώστε να επιλυθεί η κατάσταση, αναφέρει το κείμενο που προσυπέγραψαν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η ΕΕ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

«Είναι καιρός να κλειστεί διπλωματική συμφωνία που θα επιτρέψει στους πολίτες σε αμφότερες τις πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια», προστίθεται.

Ακολούθησε συνάντηση των ηγετών του κόσμου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το κείμενο και η νέα προσπάθεια να υπάρξει κατάπαυση του πυρός λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ έρχεται αφότου ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού είπε στα στρατεύματα χθες, Τετάρτη ότι οι εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο με στόχο τη Χεζμπολάχ θα μπορούσαν να τους ανοίξουν το δρόμο για να «εισέλθουν σε εχθρικό έδαφος».

Οι δηλώσεις του υποστράτηγου Χαλέβι είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι στιγμής από ανώτερο στέλεχος ότι μπορεί να υπάρξει μια χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Πάντως, στο Ισραήλ επικρατεί απαισιοδοξία για το κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση την επιστροφή των εκτοπισμένων του βορρά και την οπισθοχώρηση της σιιτικής οργάνωσης στον ποταμό Λιτανί, όπως ορίζει το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη.

Κοινή δήλωση Μπάιντεν - Μακρόν

Ξεχωριστή κοινή δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι είναι καιρός για μια διευθέτηση «που διασφαλίζει ασφάλεια για να επιτρέψει στους αμάχους να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Οι τρέχουσες εχθροπραξίες απειλούν «μια πολύ ευρύτερη σύγκρουση και ζημιά στους αμάχους», είπαν.

«Ως εκ τούτου, εργαστήκαμε μαζί τις τελευταίες ημέρες σε μια κοινή έκκληση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός για να δώσουμε στη διπλωματία την ευκαιρία να επιτύχει και να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση πέρα ​​από τα σύνορα».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε εν συντομία σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τετάρτης, λέγοντας ότι υπάρχει «σημαντική υποστήριξη από την Ευρώπη καθώς και από τα αραβικά έθνη… είναι σημαντικό ο πόλεμος να μη διευρυνθεί».

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε στο BBC ότι ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος έχουν αποδεχθεί την πρόταση - αν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή και με τις δύο κυβερνήσεις. Οι επίσημες απαντήσεις αναμένονται εντός ωρών.

Ο αξιωματούχος σχολίασε ότι μια παύση 21 ημερών στις μάχες θα ήταν μια «παρατεταμένη φάση» που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας «περίπλοκης συμφωνίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.