Επεισόδια από ακροδεξιούς στο Σάουθπορτ μετά από τη δολοφονία των μικρών κοριτσιών

Σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν το βράδυ της Τρίτης στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας περίπου 500 μέλη ακροδεξιών οργανώσεων

Σάουθπορτ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν το βράδυ της Τρίτης στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας περίπου 500 μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, ενώ χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής είχαν συγκεντρωθεί για αγρυπνία στη μνήμη των τριών κοριτσιών που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι από έναν 17χρονο το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ βρίσκονταν σε μάθημα χορού.

Σάουθπορτ - Συγκέντρωση στη μνήμη τριών κοριτσιών που δολοφονήθηκαν

Οι ταραξίες συγκεντρώθηκαν έξω από τέμενος της πόλης και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με τούβλα, πέτρες, ξύλα και άλλα υλικά, προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε περιουσίες και έβαλαν φωτιά σε αστυνομικό βαν. Συνολικά 39 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με 27 εξ αυτών να χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας.

Η συγκέντρωση πιστεύεται ότι διοργανώθηκε από την ακροδεξιά οργάνωση English Defence League με αφορμή τη φήμη που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δράστης του φρικτού περιστατικού κατάγεται από τη Συρία.

Η φήμη αυτή έχει διαψευστεί από την αστυνομία. Ο 17χρονος έχει γεννηθεί στο Κάρντιφ από γονείς που κατάγονται από τη Ρουάντα και οι μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση ή Ισλαμιστική ιδεολογία.

Οι κάτοικοι του Σάουθπορτ είπαν ότι αυτοί που απάρτιζαν το ακροδεξιό πλήθος δεν ζουν στην περιοχή και τους κατηγόρησαν για παντελή έλλειψη σεβασμού έναντι μιας πόλης που θρηνεί τον χαμό τουλάχιστον τριών μικρών κοριτσιών, ενώ ακόμα πέντε παιδιά και δύο ενήλικοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, που είχε επισκεφθεί νωρίτερα το Σάουθπορτ, είπε ότι αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια θα έρθουν αντιμέτωποι με την πλήρη ισχύ του νόμου.

Αναφορικά με τις έρευνες για τι κίνητρο του δράστη, δημοσιεύματα αναφέρουν πως η αστυνομία επικεντρώνεται στην ψυχική του κατάσταση ή σε ενδεχόμενες ενδείξεις νευροδιαφορετικότητας.
 

