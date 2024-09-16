Σε ακόμα μία σοκαριστική ανάρτηση προχώρησε ο Ίλον Μασκ στο Χ μετά τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιδρώντας στο περιστατικό της απόπειρας δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ αναρωτήθηκε γιατί κανείς δεν προσπαθεί να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την υποψήφια για την προεδρία των Δημοκρατικών και Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ανάρτηση στο X που έγραφε «Γιατί θέλουν να σκοτώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ;», ο Μασκ έγραψε: «Και κανείς δεν προσπαθεί καν να δολοφονήσει τον Μπάιντεν ή την Καμάλα».

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX είναι ανοιχτός υποστηρικτής του Τραμπ. Το σχόλιό του πυροδότησε έντονες αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ των ακολούθων του. «Ουδείς θα έπρεπε να προσπαθήσει να δολοφονήσει οποιονδήποτε», έγραψε ένας χρήστης κι ένας άλλος εξέφρασε τη γνώμη ότι ο Μασκ χρειάζεται επειγόντως ψυχιατρική βοήθεια: «Είναι τρελή αυτή η συμπεριφορά και πολύ επικίνδυνη».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες πριν τη χυδαία του ανάρτηση για την Τέιλορ Σουίφτ.

Διέγραψε το ποστ

Μετά τη σωρεία αντιδράσεων ο Musk διέγραψε την ανάρτηση, για την οποία υπονόησε πως ήταν ένα "αστείο", δηλώνοντας: "Ενα μάθημα που έχω μάθει είναι πως επειδή λέω κάτι σε μια ομάδα ανθρώπων και γελάνε, δεν σημαίνει ότι θα είναι εξίσου αστείο ως ποστ στο X".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.