Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα θεωρούσε ως «κοινή επίθεση», μια επίθεση που προέρχεται από ένα μη πυρηνικό κράτος το οποίο υποστηρίζεται από ένα με πυρηνικό εξοπλισμό, κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως απειλή για χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής των κανόνων και των προϋποθέσεων γύρω από τις οποίες η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Όπως μεταδίδει το BBC, η Ουκρανία είναι ένα μη πυρηνικό κράτος που λαμβάνει στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες με πυρηνικά όπλα.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς το Κίεβο ζητά έγκριση για τη χρήση δυτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στρατιωτικών τοποθεσιών στη Ρωσία.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξίδεψε στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και πρόκειται να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, όπου το αίτημα του Κιέβου αναμένεται να είναι στην κορυφή της ατζέντας.

Απαντώντας στα σχόλια του Πούτιν, ο επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρίι Γιέρμακ, είπε ότι η Ρωσία «δεν έχει πλέον τίποτα άλλο εκτός από πυρηνικό εκβιασμό για να εκφοβίσει τον κόσμο».

Ο Πούτιν έχει απειλήσει με χρήση πυρηνικών όπλων στο παρελθόν. Η Ουκρανία το έχει επικρίνει ως «πυρηνικό εκφοβισμό» για να αποτρέψει τους συμμάχους της από την παροχή περαιτέρω υποστήριξης.

Η σύμμαχος της Ρωσίας, η Κίνα, ζήτησε επίσης ηρεμία ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει προειδοποιήσει τον Πούτιν να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, την Τετάρτη, μετά από συνάντηση με το Συμβούλιο Ασφαλείας του, ο Πούτιν ανακοίνωσε την προτεινόμενη ριζική επέκταση.

Ένα νέο πυρηνικό δόγμα «θα έθετε ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση της Ρωσίας στη χρήση πυρηνικών όπλων», προειδοποίησε - και είπε ότι τέτοια σενάρια περιλαμβάνουν συμβατικά πυραυλικά πλήγματα κατά της Μόσχας.

Είπε ότι η Ρωσία θα εξέταζε μια τέτοια «πιθανότητα» να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν εντοπίσει την έναρξη μιας μαζικής εκτόξευσης πυραύλων, αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της, η οποία αποτελεί «κρίσιμη απειλή» για την κυριαρχία της χώρας.

Πρόσθεσε: «Προτείνεται η επίθεση εναντίον της Ρωσίας από οποιοδήποτε μη πυρηνικό κράτος, αλλά με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη ενός πυρηνικού κράτους, να θεωρείται ως κοινή τους επίθεση στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Τα πυρηνικά όπλα της χώρας ήταν «η πιο σημαντική εγγύηση για την ασφάλεια του κράτους μας και των πολιτών του», είπε ο ηγέτης του Κρεμλίνου.

Από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τα κράτη με πυρηνικά όπλα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική αποτροπής, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι εάν τα εμπόλεμα κράτη εξαπέλυαν μεγάλα πυρηνικά πλήγματα, αυτό θα οδηγούσε σε βέβαιη αμοιβαία καταστροφή.

Υπάρχουν όμως και τακτικά πυρηνικά όπλα που είναι μικρότερες κεφαλές που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν στόχους χωρίς εκτεταμένες ραδιενεργές επιπτώσεις.

Τον Ιούνιο, ο Πούτιν προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, λέγοντας ότι η Ρωσία έχει «πολλά περισσότερα [τακτικά πυρηνικά όπλα] από όσα υπάρχουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ακόμη κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν τα δικά τους».

«Η Ευρώπη δεν έχει ανεπτυγμένο [σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης]», πρόσθεσε. «Με αυτή την έννοια είναι λίγο πολύ ανυπεράσπιστοι».

Εκείνη την εποχή είχε υπαινιχθεί για αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας - το έγγραφο που καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους η Μόσχα θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα.

Πηγή: skai.gr

