Έλον Μασκ: Μπήκε με... νιπτήρα στα κεντρικά του Twitter και είπε «χωνέψτε το»! - Το αινιγματικό του βίντεο

Ο Έλον Μασκ ανήρτησε σήμερα ένα βίντεο που τον δείχνει στην έδρα του Twitter, την εξαγορά του οποίου αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ παράλληλα άλλαξε το ψευδώνυμό του στον ιστότοπο σε «Chef Twit».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7