Για την δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Μπανγκόκ και άλλες περιοχές της Ταϊλάνδης μετά τα 7,7 Ρίχτερ το πρωί στην Μιανμάρ, μίλησαν στην ΕΡΤ Ελληνες που ζουν στην Ταϊλάνδη και βίωσαν την τρόμο του ισχυρότατου σεισμού.

Έλληνας επιχειρηματίας και κάτοικος Ταϊλάνδης έκανε λόγο για βιβλική καταστροφή και για πολλούς νεκρούς κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν ή στους δρόμους, από γερανούς που έπεσαν από ουρανοξύστες και καταπλάκωσαν περαστικούς.

«Πισίνες στο 40ο και 50ο όροφο έχουν ραγίσει, με συνέπεια όλα τα νερά τρέχουν κάτω στο δρόμο. Φύγανε γερανοί από αυτούς τους ορόφους, κατεδαφίστηκαν και σκοτώσανε κόσμο που ήταν πεζός από κάτω» είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις τραγικές εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Όπως εξήγησε ο κ. Στεργίου η Ταϊλάνδη δεν είναι σεισμογενής χώρα και ο κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος, «δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει ένα σεισμό».

Επίσης, οι κατασκευές δεν τηρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές σε θέμα και για αυτό έχουν υπάρξει απίστευτες ζημιές.

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ουρανοξύστης καταρρέει στην Μπανγκόκ από τα 7,7 Ρίχτερ - Νεκροί και τραυματίες

Σχετικά με τον υπό ανέγερση ουρανοξύστη που κατέρρευσε στην Μπαγκόνγκ, Ελληνας ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Πουκέτ είπε ότι οι τοπικοί σταθμοί αναφέρουν 67 νεκρούς.

«Νομίζαμε ότι είναι ψεύτικο, το βίντεο της κατάρρευσης», είπε ο κος Γεράκης, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα δεν είναι καθόλου συνηθισμένη σε σεισμούς

«Υπάρχει πανικός και καταστροφή, αλλά οι τηλεφωνικές συνδέσεις λειτουργούν», πρόσθεσε.

Η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε σήμερα μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα, με τις αρχές να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες.

Η Μπανγκόκ κηρύχθηκε «ζώνη καταστροφής» καθώς πολλά ψηλά κτίρια στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης έχουν υποστεί ζημιές.

Ο κυβερνήτης της πόλης κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και δήλωσε ότι ο αριθμός των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές δεν είναι γνωστός.

Πηγή: skai.gr

