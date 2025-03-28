Συγκλονίζουν οι εικόνες από την κατάρρευση του υπό ανέγερση ουρανοξύστη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε περίπου στις 13:30 μ.μ (τοπική ώρα) περίπου 17 χλμ από την πόλη Μάνταλεϊ στη Μιανμάρ.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 80 αγνοούνται.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο στα social media δείχνουν τον ουρανοξύστη 30 ορόφων, ο οποίος θα στέγαζε κυβερνητικά γραφεία στο πάρκο Chatuchak να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος αμέσως μετά των ισχυρό σεισμό.

Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. pic.twitter.com/3ynwzIk7jv — Antalya Hakkinda (@AntalyaHakkinda) March 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.