Η στιγμή που ουρανοξύστης καταρρέει στην Μπανγκόκ από τα 7,7 Ρίχτερ - Νεκροί και τραυματίες

Ο υπό κατασκευή ουρανοξύστης 30 ορόφων ο οποίος προοριζόταν για να στεγάσει κυβερνητικά γραφεία καταρρέει αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την κατάρρευση του υπό ανέγερση ουρανοξύστη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε περίπου στις 13:30 μ.μ (τοπική ώρα) περίπου 17 χλμ από την πόλη Μάνταλεϊ στη Μιανμάρ.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 80 αγνοούνται. 

Βίντεο που κάνουν τον γύρο στα social media δείχνουν τον ουρανοξύστη 30 ορόφων, ο οποίος θα στέγαζε κυβερνητικά γραφεία στο πάρκο Chatuchak να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος αμέσως μετά των ισχυρό σεισμό. 

