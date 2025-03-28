Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα, Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζήτησαν τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και για τη Συρία. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι τα βήματα για την επίτευξη ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα θα συμβάλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες με την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει σε αυτές τις προσπάθειες.

Επίσης, στην ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και επανέλαβε την προσφορά να φιλοξενήσει συνομιλίες.

Παράλληλα, Τούρκος πρόεδρος είπε στον Πούτιν ότι η Τουρκία εκτιμά τη συνεργασία με τη Ρωσία στη Συρία, όπου οι χώρες υποστήριζαν τις αντίπαλες πλευρές για χρόνια, και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα και η Μόσχα πρέπει να συνεργαστούν για να τερματίσουν τις πράξεις που τροφοδοτούν τη θρησκευτική βία στη Συρία, να άρουν τις κυρώσεις και να επιτύχουν τη διαρκή σταθερότητα.

