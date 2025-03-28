Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα γύρω στη 1:30 μ.μ. (τοπική ώρα) στη Μιανμάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) αναστατώνοντας ακόμα και τους κατοίκους της Μπανγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Μπανγκόκ η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης. Επίσης, η χούντα της Μιανμάρ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 περιοχές της χώρας, ζητώντας παράλληλα διεθνή βοήθεια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων - επιφανειακός - και σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους. Τον ισχυρό σεισμό ακολούθησε ένας ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ.

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Προς το παρόν οι αρχές της Μιανμάρ δεν έχουν αναφερθεί επισήμως σε ζημιές, αν και Βιρμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά θύματα» σε μεγάλο νοσοκομείο της Ναϊπιντάου.

Επίσης, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μερική κατάρρευση τζαμιού στη Μιανμάρ.

Από τη δόνηση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, κατέρρευσε και η εμβληματική γέφυρα Ava στον ποταμό Irrawaddy στην Μιανμάρ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Ταϊλάνδη, στο βόρειο και κεντρικό τμήμα, καθώς επίσης στην Κίνα, την Ινδία και το Λάος.

«Έχουμε ξεκινήσει τις έρευνες και έχουμε βγει στους δρόμους της Γιανγκόν ελέγχοντας για θύματα και ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες» δήλωσε στο Reuters στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της χώρας.

Κατέρρευσε ουρανοξύστης στην Μπανγκόκ

Σύμφωνα με πληροφορίες, υλικές ζημιές έχουν υποστεί και πολλά πολυώροφα κτίρια στην Μπαγκόνγκ και σε άλλες περιοχές της Ταϊλάνδης ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε ουρανοξύστης 30 ορόφων που βρισκόταν υπό κατασκευή.

Ο κυβερνήτης Chadchart Sittipunt είπε ότι ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές δεν είναι ακόμη γνωστός και οι επιθεωρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Κάλεσε τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Από την ισχυρή σεισμική δόνηση οι κάτοικοι της Μπανγκόκ πετάχτηκαν από τα πολυώροφα κτίρια και τα ξενοδοχεία στο πυκνοκατοικημένο κέντρο της πόλης και παραμένουν στους δρόμους υπό το φόβο ισχυρών μετασεισμών.

Βίντεο από τα social media δείχνουν τον ουρανοξύστη να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο. Σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης τουλάχιστο δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν. Επίσης, ένα άτομο παραμένει επίσης παγιδευμένο.

Η ευρύτερη περιοχή της Μπανγκόκ έχει περισσότερους από 17 εκατομμύρια ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ζουν σε πολυώροφα διαμερίσματα.

Παράλληλα, από τον ισχυρό σεισμό, άρχισαν να πέφτουν τα νερά από τις πισίνες μερικές από τις οποίες βρίσκονται σε πολυώροφα κτίρια.

Παράλληλα, το χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης ανέστειλε τη λειτουργία του.

«Έτρεξα όσο μπορούσα πιο μακριά από το κτίριο»

«Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου», δήλωσε η Νουανγκάι κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

«Τρέξαμε όλοι έξω από το σπίτι όταν άρχισαν να τρέμουν τα πάντα. Είδα ένα πενταώροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη μου έχουν βγει στους δρόμους και κανείς δεν τολμά να μπει ξανά μέσα στα κτίρια» δήλωσε ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας από τη Μάνταλεϊ, η Χτετ Νάινγκ Οο, είπε ότι ένα τεϊοποτείο στο οποίο βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι έχει καταρρεύσει. «Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα», εξήγησε. «Η κατάσταση είναι πολύ κακή».

Τρίτος κάτοικος επεσήμανε ότι ένα τέμενος στην πόλη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Συχνοί οι σεισμοί στη Μιανμάρ

Οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Μιανμάρ, όπου από το 1930 ως το 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών κοντά στο ρήγμα της Σαγκάινγκ που διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας από τον βορρά ως τον νότο.

Το 2016 σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε ταρακουνήσει την παλιά πρωτεύουσα Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να καταρρεύσουν τοίχοι σε ναούς σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό.

Τον Νοέμβριο του 2012 σεισμός επίσης 6,8 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας –κυρίως στις επαρχιακές περιοχές—και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

