Πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μάικλ Σουμάχερ (Michael Schumacher) του διάσημου πιλότου της F1 που έμεινε πριν 12 χρόνια παράλυτος, μετά από ατύχημα σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία, έδωσε ο Γερμανός δημοσιογράφος Φέλιξ Γκόρνερ (Felix Gorner).

Όπως αποκάλυψε, ο Σουμάχερ εξαρτάται πλήρως από τη φροντίδα των δικών του ανθρώπων και των ειδικών, δεν μπορεί πλέον να επικοινωνήσει μαζί τους προφορικά και έχει μόνο οπτική επαφή.

Ο Γκόρνερ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια του Γερμανού παγκόσμιου πρωταθλητή, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ θλιβερή».

Ο Σουμάχερ νοσηλεύεται κατ'οίκον, στην έπαυλη της οικογένειας στη Γενεύη, ενώ ελάχιστες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Μάικλ χρειάζεται διαρκή φροντίδα και είναι πλήρως εξαρτημένος από τους φροντιστές του. Ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτή τη στιγμή μόλις 20 άνθρωποι έρχονται σε επαφή μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων.

