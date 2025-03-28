Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 80 αγνοούνται στην Ταϊλάνδη όταν ουρανοξύστης που βρισκόταν υπό κατασκευή κατέρρευσε από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε περίπου στις 12:50 μ.μ (τοπική ώρα) στη Μιανμάρ, 16 χλμ βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, στο κέντρο της χώρας. Παράλληλα, η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ επιβεβαίωσε ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν.

«Πολλοί τραυματίες» βρίσκονται σε νοσοκομεία στο κέντρο του Σαγκάινγκ και στο Μάνταλει κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στην πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου», ανέφερε το MRTV. Αυτά τα νοσοκομεία χρειάζονται αίμα «επομένως, οι αιμοδότες καλούνται να επικοινωνήσουν αμέσως με τα αντίστοιχα νοσοκομεία για τη δωρεά».

Ο ισχυρός σεισμός που συγκλόνισε τόσο την Μιανμάρ όσο και την Ταϊλάνδη είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ιδιαίτερα επιφανειακός και σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους. Τον ισχυρό σεισμό ακολούθησε ένας δυνατός μετασεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ μόλις 12 λεπτά αργότερα. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στην Κίνα, την Ινδία και το Λάος.

Το Chadchart Sittipunt προειδοποίησε για πιθανούς μετασεισμούς, αλλά προέτρεψε τον κόσμο να παραμείνει ήρεμος λέγοντας ότι η κατάσταση είναι σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, αναφέρει το Reuters. Αρκετός είναι ο κόσμος που παραμένει στου δρόμους καθώς η γη συνεχίζει να σείεται από τους μετασεισμούς.

Οι αρχές έλαβαν 169 κλήσεις για ζημιές σε κτίρια στην Μπανγκόκ.

Τα αστικά σιδηροδρομικά συστήματα στην Μπανγκόκ έκλεισαν προσωρινά, αλλά αναμένεται να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια το Σάββατο, ενώ τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, το χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης ανέστειλε τη λειτουργία του.

Η στιγμή της κατάρρευσης του ουρανοξύστη

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ταϊλάνδης δείχνουν την τρομακτική στιγμή που ο υπό κατασκευή ουρανοξύστης καταρρέει σε συνοικία της Μπανγκόκ.

Τα σωστικά συνεργεία που έχουν φτάσει στο σημείο εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους περίπου 320 άτομα βρίσκονταν στο εργοτάξιο στο πάρκο Chatuchak τη στιγμή της κατάρρευσης.

Breaking: Skyscraper under construction collapses after earthquake affects Bangkok, Thailand. pic.twitter.com/x6qkUi2dFb — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 28, 2025

Παράλληλα, από τα πολυώροφα κτίρια της Μπανγκόκ βίντεο στα social media δείχνουν τα νερά από τις πισίνες να χύνονται.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς στη Μιανμάρ

Την ίδια ώρα, μέλος μιας ομάδας διάσωσης με έδρα το Μάνταλει, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ δήλωσε στο BBC ότι «η ζημιά είναι τεράστια».

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

«Ο αριθμός των νεκρών είναι επίσης αρκετά υψηλός. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή γιατί οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται».

«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατοντάδες» ανέφερε.

Μάρτυρες περιγράφουν επίσης στο BBC ότι ο ήχος των οχημάτων έκτακτης ανάγκης ακούγεται συνεχώς σχεδόν σε όλη την πόλη.

A major #hospital in the #Myanmar capital #Naypyidaw is a "mass casualty area" after the country was rocked by a huge #earthquake, an official at the facility told AFP. pic.twitter.com/60F8WombDV — Mizzima News (@MizzimaNews) March 28, 2025

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων, όπως περιγράφει δημοσιογράφος του AFP.

Από τη δόνηση, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, κατέρρευσε και η εμβληματική γέφυρα Ava στον ποταμό Irrawaddy στην Μιανμάρ.

Aftermath of Ava bridge in Mandalay today pic.twitter.com/ojVIO3KNYX — Heung Min Son (@heungburma) March 28, 2025

Επίσης, στα social media κυκλοφορούν εικόνες έξω από το τζαμί Shwe Bone Shein στο Μάνταλέι το οποίο κατέρρευσε.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι κτίρια και δημόσιες υποδομές έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και κατέρρευσαν από τον σεισμό ενώ μεγάλη είναι η ανησυχία και για την κατάσταση των φραγμάτων.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Μπανγκόκ.

Επίσης, η χούντα της Μιανμάρ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 6 περιοχές της χώρας, ζητώντας παράλληλα διεθνή βοήθεια.

Η επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι 27 χώρες είναι έτοιμες να παράσχουν βοήθεια.

"«Σπαρακτικές σκηνές από τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη μετά τον καταστροφικό σεισμό. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X.

«Οι δορυφόροι Copernicus της Ευρώπης ήδη βοηθούν τους πρώτους ανταποκριτές. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε περισσότερη υποστήριξη» πρόσθεσε.

Η Γαλλία δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη.

Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες

Ο Erik Honan επισκεπτόταν έναν φίλο του στην Πατάγια, μια παραθαλάσσια πόλη περίπου 60 μίλια νότια της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ, όταν ξαφνικά παρατήρησε ότι το ποτήρι με το νερό πάνω σε ένα τραπεζάκι άρχισε να κινείται.

«Το κτίριο άρχισε να κινείται με κυκλικό τρόπο» είπε στο CNN και εγκατέλειψε το κτίριο αμέσως.

«Κατεβήκαμε τις σκάλες και συναντηθήκαμε με πολλούς Ταϊλανδούς οι οποίοι αναρωτιούνταν τι συμβαίνει», είπε.

«Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου», δήλωσε η Νουανγκάι κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

«Τρέξαμε όλοι έξω από το σπίτι όταν άρχισαν να τρέμουν τα πάντα. Είδα ένα πενταώροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη μου έχουν βγει στους δρόμους και κανείς δεν τολμά να μπει ξανά μέσα στα κτίρια» δήλωσε ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας από τη Μάνταλεϊ, η Χτετ Νάινγκ Οο, είπε ότι ένα τεϊοποτείο στο οποίο βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι έχει καταρρεύσει. «Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα», εξήγησε. «Η κατάσταση είναι πολύ κακή».

Τρίτος κάτοικος επεσήμανε ότι ένα τέμενος στην πόλη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Συχνοί οι σεισμοί στη Μιανμάρ

Οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Μιανμάρ, όπου από το 1930 ως το 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών κοντά στο ρήγμα της Σαγκάινγκ που διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας από τον βορρά ως τον νότο.

Το 2016 σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε ταρακουνήσει την παλιά πρωτεύουσα Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να καταρρεύσουν τοίχοι σε ναούς σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό.

Τον Νοέμβριο του 2012 σεισμός επίσης 6,8 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας –κυρίως στις επαρχιακές περιοχές—και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η Μιανμάρ είναι ένα από τα φτωχότερα έθνη της Ασίας και ήδη βρισκόταν σε αναταραχή μετά από περισσότερα τέσσερα χρόνια εμφυλίου πολέμου που πυροδοτήθηκε από ένα αιματηρό και οικονομικά καταστροφικό στρατιωτικό πραξικόπημα. Η ελευθερία του Διαδικτύου έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τότε που μια στρατιωτική χούντα ανέλαβε την εξουσία με ένα πραξικόπημα το 2021, και δεν είναι σαφές πόσο έτοιμη είναι η χώρα να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη καταστροφή τέτοιας κλίμακας.

