Ελ Τσάπο: Η σύζυγός του, 4 ημέρες μετά την αποφυλάκισή της, γλέντησε σε κλαμπ του Λος Άντζελες

Σε κλαμπ του Λος Άντζελες πέρασε το βράδυ της η σύζυγος του διαβόητου αρχηγού του μεξικανικού καρτέλ Χοακίν Ελ Τσάπο Γκουσμάν, λίγες ημέρες αφού αποφυλακίστηκε.

Η 33χρονη καλλονή, Έμα Κορονέλ Αϊσπούρο, όπως αναφέρει το TMZ, διασκέδασε στο πριβέ πάρτι που διοργάνωσε προς τιμήν της η δικηγόρος της. Η ίδια εθεάθη να απολαμβάνει τα ποτά της περιτριγυρισμένη από άνδρες ασφαλείας, ύστερα από δύο χρόνια εγκλεισμού.

Η Αϊσπούρο αφέθηκε ελεύθερη το πρωί της Τετάρτης, αφού έμεινε κλεισμένη δύο χρόνια σε κέντρο επανένταξης στην Καλιφόρνια. Τον Νοέμβριο του 2021 καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση αφού παραδέχθηκε την ενοχή της σε κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζονταν με το καρτέλ Σιναλόα του συζύγου της.

El Chapo’s wife parties at LA club days after release from prison https://t.co/AWLggylGca pic.twitter.com/F1mI1qoV2F