Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας στη βόρεια Ρωσία: Αναφορές για τραυματίες- Δείτε βίντεο

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον αριθμό ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας στη βόρεια Ρωσία

Μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα στην ρωσική επαρχία Κόμι, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων .

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός των εννέα βαγονιών είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών.

Δεν παρείχε λεπτομέρειες για τον αριθμό ή τη σοβαρότητα αυτών των τραυματισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τρένο Ρωσία εκτροχιασμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark