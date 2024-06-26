Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας στη βόρεια Ρωσία

Μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα στην ρωσική επαρχία Κόμι, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων .

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός των εννέα βαγονιών είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών.

UPDATE:

At least 5 people have suffered light injuries after at least 9 carriages of a passenger train derailed in Russia's Komi region, according to the Mash telegram channel.

The bad condition of the tracks may have contributed to the accident. pic.twitter.com/wXVnMZ9tZe — FlashFeed (@FlashFeed365) June 26, 2024

Δεν παρείχε λεπτομέρειες για τον αριθμό ή τη σοβαρότητα αυτών των τραυματισμών.

BREAKING:

According to the Baza telegram channel, at least 9 carriages of a passenger train have derailed in Russia's Komi region.

It is unclear how many people have been injured.

Emergency services have not yet arrived at the accident site. pic.twitter.com/pC1cNZ9oLA — FlashFeed (@FlashFeed365) June 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.