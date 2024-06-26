Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε την Τρίτη τις σκληρές δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τες «ως απόπειρα συγκάλυψης των εγκλημάτων του Ισραήλ».

Ο Κατζ χαρακτήρισε τον Ερντογάν εγκληματία πολέμου με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου για την κλιμάκωση των εντάσεων με τη Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο.



«Θεωρούμε την ασεβή ανάρτηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών που στοχοποιεί τον αξιότιμο Πρόεδρό μας ως τόνο που μπορεί να υιοθετήσει μόνο ένας αξιωματούχος ενός κράτους που κατηγορείται για γενοκτονία», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.



Σημειώνεται ότι «τέτοιες κατηγορίες αποτελούν μέρος των προσπαθειών του Ισραήλ να συγκαλύψει τις δικές του εγκληματικές ενέργειες».



Επικρίνοντας έντονα την ανάρτηση του Κατζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άγκυρα αναφέρει: «Τέτοιες συκοφαντίες και ψέματα αποτελούν μέρος των προσπαθειών του Ισραήλ να συγκαλύψει τα εγκλήματα που έχει διαπράξει».



«Η Τουρκία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη» προσθέτει το τουρκικό ΥΠΕΞ.



Πηγή: skai.gr

