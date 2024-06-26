«Νίκη» υποσχέθηκε από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κλιμάκωση των απειλών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ και το ενδεχόμενο να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφτηκε τα σύνορα με τον Λίβανο, στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης εκεί και διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα κερδίσει και σε αυτό το μέτωπο, εάν ξεσπάσει πόλεμος με τη Χεζμπολάχ.

בהערכת מצב בגבול הצפון: גם כאן נשיג ניצחון, לא פחות מזה. pic.twitter.com/W1ugyXeMCT — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 26, 2024

Σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Νετανιάχου χαιρέτισε την «αποφασιστικότητα των στρατιωτών να υπερασπιστούν τη χώρα».

Στην επίσκεψη παρευρίσκονταν ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, Ρομάν Γκόφμα και ο επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης των Ισραηλινών Στρατιωτικών Υποστράτηγος Όρι Γκόρντιν.



Πηγή: skai.gr

