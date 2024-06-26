Ρώσοι φαρσέρ που συχνά στοχοποιούν άτομα ενδιαφέροντος που κρίνει το ρωσικό κράτος, κυκλοφόρησαν σήμερα ένα βίντεο από μια βιντεοκλήση που είχε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, αφού τον είχαν ξελεγάσει κάνοντας τον να νομίζει ότι συνομιλεί με τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο Κάμερον είχε μια βιντεοκλήση με κάποιον που παρίστανε τον Ποροσένκο πριν ο Βρετανός ΥΠΕΞ συνειδητοποιήσει ότι ήταν θύμα φάρσας.

Η βιντεοκλήση, η οποία φαίνεται να διαρκεί περίπου 15 λεπτά και στην οποία ο Κάμερον εμφανίζεται να μιλάει στο κινητό του ντυμένος με καθημερινό ρουχισμό, σε εξωτερικό χώρο, πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φαρσέρ που χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο «Vovan and Lexus».

Στόχοι των φαρσέρ αυτών - πολύ γνωστοί στη Ρωσία - κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αρκετοί δυτικοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και, το 2022, του τότε υπουργού Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Ουάλας.

Το Φόρεϊν Όφις ανέφερε σήμερα ότι η βιντεοκλήση μοιάζει με ρωσική επιχείρηση μυστικών πληροφοριών, που είχε σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το βρετανικό ΥΠΕΞ δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την αυθεντικότητα του βίντεο.

Οι Vovan and Lexus στο παρελθόν αρνήθηκαν δυτικές κατηγορίες ότι έχουν διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, αν και συχνά θέτουν στα θύματά τους ερωτήσεις ενδιαφέροντος του ρωσικού κράτους.

Στο βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την αυθεντικότητα του οποίου το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές, ο Κάμερον φαίνεται και ακούγεται να μιλά για ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ακούγεται να μιλά για ένα ιδιωτικό δείπνο που είχε με τον υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο, στο οποίο άσκησε πίεση στον Τραμπ να επιτρέψει στους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν υπέρ της συνέχισης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Κάμερον ακούγεται να λέει ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι διχασμένο αναφορικά με την Ουκρανία και ότι είχε πει στον Τραμπ ότι κάνει λάθος αν πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει απλώς την Κριμαία και το Ντονμπάς, δύο από τις πέντε ουκρανικές επαρχίες που η Μόσχα χαρακτηρίζει πλέον μέρος της ρωσικής επικράτειας.

Η Washington Post ανέφερε τον Απρίλιο ότι ο Τραμπ είχε αναφερθεί σε μια ιδιωτική συνομιλία για την επιλογή να επιτρέψει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να κρατήσει την Κριμαία και το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ειρήνη, κάτι που η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ δεν επιβεβαίωσε.

Ο Κάμερον ακούγεται να λέει ότι μια τέτοια ιδέα είναι εσφαλμένη.

«Ο Τραμπ είναι πεπεισμένος ότι πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία και αυτό δεν συμβαίνει γιατί ο Πούτιν θέλει πολλά περισσότερα», τονίζει ο Βρετανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ, αν κερδίσει την προεδρία, θα στηρίξει την πλευρά που κερίζει στο πεδίο της μάχης και γι' αυτό οι μάχες αυτού του καλοκαιριού είναι τόσο σημαντικές.

Ο Κάμερον ακούγεται επίσης να λέει ότι η Ουκρανία δεν θα προσκληθεί να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ σε μια σύνοδο κορυφής τον επόμενο μήνα, επειδή η Ουάσινγκτον είναι αντίθετη στην ιδέα.

Ο Κάμερον λέει επίσης ότι δεν πιστεύει ότι ένα πιθανό γαλλικό σχέδιο για αποστολή δυτικών στρατιωτών στην Ουκρανία είναι η σωστή προσέγγιση γιατί αυτοί θα γίνουν στόχος για τον Πούτιν.

Σε άλλο σημείο της κλήσης, ο Βρετανός ΥΠΕΞ ακούγεται να αφηγείται μια συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, ο οποίος είπε ότι του είπε ότι η χώρα της Κεντρικής Ασίας φοβάται ότι η Ρωσία «θέλει ένα τμήμα» από το βόρειο Καζακστάν όπου ζουν πολλοί Ρώσοι.

Ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του:«...Δώσαμε στη δημοσιότητα το γεγονός ότι αυτή η κλήση αυτή έγινε πριν από εβδομάδες, για να πράξουμε το σωστό και να βεβαιωθούμε ότι άλλοι είχαν προειδοποιηθεί για τον κίνδυνο με την πρώτη ευκαιρία. Ο υπουργός Εξωτερικών κατάλαβε ότι αυτή ήταν μια ιδιωτική κλήση με έναν Ουκρανό πολιτικό».

«Πίσω από τη φάρσα κρύβονται ξεκάθαρα Ρώσοι και αυτές αποτελούν συνήθη πρακτική για επιχειρήσεις μυστικών πληροφοριών. Η παραπληροφόρηση είναι μια τακτική βγαλμένη απευθείας από το βιβλίο στρατηγικής του Κρεμλίνου για να προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή από τις παράνομες δραστηριότητές τους στην Ουκρανία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εκεί», συνέχισε το Φόρεϊν Όφις.

Η Ρωσία αρνείται ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

