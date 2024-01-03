Σήμερα Τετάρτη Αραιή συννεφιά κατά περιόδους πιο πυκνή ΄, με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Ν Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 14 με 16 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Τέλος το Σάββατο Θεοφάνια Λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα προς το βράδυ , στα Δυτικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά , πρόσκαιρα αυξημένη. Άνεμοι Δυτικοί 2 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά κατά περιόδους πιο πυκνή. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

