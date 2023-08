Έξι νεκροί από βύθιση σκάφους με μετανάστες στη Μάγχη Κόσμος 14:00, 12.08.2023 linkedin

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό μεταξύ 5 και 10 επιβατών που αγνοούνται, ενώ 55 διασωθέντες δέχονται τη φροντίδα από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την εισαγγελία της Βουλώνης