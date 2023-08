Χαβάη: Τουλάχιστον 80 οι νεκροί από τις φονικές πυρκαγιές Κόσμος 11:06, 12.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της κομητείας Μάουι - Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει και άλλο