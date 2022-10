Το ηφαίστειο Στρόμπολι - ένα από τα τέσσερα ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας το οποίο βρίσκεται στο ομώνυμο νησάκι – εξερράγη πριν λίγες ημέρες μέσα σε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ξερνώντας τόνους λάβας και ηφαιστειακής τέφρας.

WATCH: The Italian volcano Stromboli erupted, unleashing plumes of smoke and lava pic.twitter.com/sq3KdfKoSp