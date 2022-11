Έξαλλος ο Τραμπ για την ήττα του δρος Οζ - Τα έβαλε ακόμη και με την Μελάνια

Πολύ βαριά την πήρε την ήττα του δρος Οζ από τον Δημοκρατικό Τζον Φέτερμαν στην Πενσιλβάνια ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα μέτεφερε μέσω Twitter η έμπειρη δημοσιογράφος των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν.

«Ο Τραμπ είναι πραγματικά έξαλλος σήμερα, ειδικά σε σχέση με τον δρα Οζ και κατηγορεί όλους όσοι τον συμβούλευσαν να τον στηρίξει, μεταξύ των οποίων και την σύζυγό του, περιγράφοντας το ως όχι μια από τις καλύτερες αποφάσεις του, σύμφωνα με το στενό περιβάλλον του» έγραψε η δημοσιογράφος στο Twitter.

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz -- including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him.