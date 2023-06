Έκρηξη στο φράγμα Κοχόβκα: «Πράξη δολιοφθοράς της Ουκρανίας» λέει το Κρεμλίνο - «Έγκλημα πολέμου», καταγγέλλει το Κίεβο

Το Κρεμλίνο καταδίκασε σήμερα μια εσκεμμένη πράξη δολιοφθοράς του Κιέβου μετά την εν μέρει καταστροφή υδροηλεκτρικού φράγματος στην Χερσώνα, περιφέρεια που τελεί εν μέρει υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία.

"Πρόκειται αναμφίβολα για μια εσκεμμένη πράξη δολιοφθοράς της ουκρανικής πλευράς, η οποία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με εντολή του Κιέβου", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι απορρίπτει "κατηγορηματικά" τις κατηγορίες των ουκρανικών αρχών που επιρρίπτουν στη Μόσχα την ευθύνη για την ρήξη του φράγματος της Καχόβκα.

"Όλη την ευθύνη τη φέρει το καθεστώς του Κιέβου", επέμεινε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι ένας από τους στόχους αυτής της ενέργειας ήταν να "στερήσουν το νερό από την Κριμαία", την χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Το υδροηλεκτρικό φράγμα στην Νόβα Καχόβκα, που κατασκευάστηκε στον ποταμό Δνείπερο τα χρόνια του 1950 και κατελήφθη ήδη από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, είναι κρίσιμης σημασίας για την τροφοδοσία με νερό της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, "η πράξη αυτή δολιοφθοράς θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της περιφέρειας" της Χερσώνας, όπως και "οικολογικές συνέπειες".

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε με ανακοίνωσή του τη Ρωσία ότι οργάνωσε μια έκρηξη στο φράγμα. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκάλεσε επειγόντως το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ καταγγέλλοντας ένα «έγκλημα πολέμου».

Άνοδος της στάθμης των υδάτων διαπιστώθηκε σε κοινότητες που βρίσκονται κοντά στο φράγμα, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να καθίσταται κρίσιμη, σύμφωνα με τη διοίκηση της περιφέρειας της Χερσώνας που έχει διοριστεί από τη Ρωσία.

Η στάθμη των υδάτων γύρω από το φράγμα ανέβηκε κατά πέντε μέτρα και πολλά νησιά στον ποταμό έχουν εξαφανιστεί κάτω από το νερό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σύμφωνα με το οποίο κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν 14 οικισμοί στη Χερσώνα και απειλούνται 22.000 άνθρωποι που ζουν σ' αυτούς.

«Αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να απομακρύνουμε τους κατοίκους των παρόχθιων χωριών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στη Telegram ο επικεφαλής της κυβέρνησης της περιφέρειας της Χερσώνας Αντρέι Αλεξέγενκο, υπογραμμίζοντας πάντως πως η ζωή τους δεν απειλείται και καλώντας τους «να μην υποκύψουν στον πανικό».

Το φράγμα της Καχόβκα, το οποίο είχε καταληφθεί από την αρχή της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, επιτρέπει την υδροδότηση της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Μόσχα.

Το φράγμα δημιουργήθηκε στον ποταμό Δνείπερο το 1956, κατά τη σοβιετική περίοδο και είναι κατασκευασμένο εν μέρει από σκυρόδεμα και χώμα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποδομές αυτού του τύπου στην Ουκρανία.

Το Κίεβο κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις

Η ουκρανική προεδρία κατηγόρησε σήμερα το πρωί τη Ρωσία ότι «ανατίναξε» στη διάρκεια της νύκτας το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Χρεσώνας για να πλημμυρίσει την περιοχή και να φρενάρει την ουκρανική επίθεση που βρίσκεται σε προετοιμασία.

«Ο στόχος των τρομοκρατών είναι προφανής: να εμποδίσουν τις επιθετικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστήριξε από την πλευρά της πως οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα ευρισκόμενες «σε πανικό». «Οι δυνάμεις κατοχής ανατίναξαν το φράγμα στον Ταμιευτήρα Καχόβκα ευρισκόμενες σε πανικό - αυτή είναι μια προφανής πράξη τρομοκρατίας και έγκλημα πολέμου, για το οποίο θα υπάρξει προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο».

Θα είναι πιθανόν αδύνατο να επισκευαστεί το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα μετά την έκρηξη που προκάλεσε ρήγμα στην δομή, δήλωσε σήμερα διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις αξιωματούχος στην υπό ρωσική κατοχή πόλη της Νόβα Καχόβκα.

Σε σχόλια που έκανε σε ρωσικά κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο δήμαρχος της πόλης Βλαντίμιρ Λεοντίεφ σημείωσε ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα ήταν αποτέλεσμα σειράς ουκρανικών πληγμάτων.

Το Reuters δεν ήταν προς το παρόν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Λεοντίεφ σημείωσε επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν μετά την ζημιά που προκλήθηκε στο φράγμα και πρόσθεσε ότι τμήμα της πόλης αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ουκρανική κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία, το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της Καχόβκα, στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχή στη νότια Ουκρανία, "καταστράφηκε τελείως" και δεν μπορεί να αποκατασταθεί η λειτουργία του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο μηχανοστάσιό του.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε ξεχωριστά ότι έως και 80 κοινότητες κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν μετά την, όπως την περιέγραψε, καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πολλά χωριά έχουν "τελείως ή εν μέρει" πλημμυρίσει στην Ουκρανία μετά την εν μέρει καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα στον Δνείπερο στην περιφέρεια της Χερσώνας που είναι υπό ρωσική κατοχή, και άρχισε η απομάκρυνση κατοίκων, ανακοίνωσε άλλος Ουκρανός αξιωματούχος.

"Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη", αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας.

Παράλληλα το TASS μετέδωσε επικαλούμενο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες νερού της Κριμαίας επαρκούν μετά την ρήξη του φράγματος στην Νόβα Καχόβκα.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, εξαρτάται για πόσιμο νερό από το Βόρειο Κανάλι της Κριμαίας, μέσω του οποίου έρχεται νερό στην χερσόνησο από τον ποταμό Δνείπερο.

Η Ουκρανία είχε στο παρελθόν αποκλείσει τις προμήθειες νερού στην Κριμαία μετά την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014, προκαλώντας οξεία λειψυδρία στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, οι διορισθείσες από τη Μόσχα αρχές τής Χερσώνας, τόνισαν ότι κανένας μεγάλος οικισμός δεν απειλείται από πλημμύρα μετά την εν μέρει καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα στον ποταμό Δνείπερο.

"Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, η στάθμη των υδάτων έχει ανέβει (...) σε επίπεδο που εκτιμάται μεταξύ των 2 και των 4 μέτρων, κάτι το οποίο δεν απειλεί τους μεγάλους οικισμούς", που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από το φράγμα κατά μήκος του ποταμού, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Αντρέι Αλεξέγενκο, ο διορισθείς από τη Μόσχα επικεφαλής των αρχών της Χερσώνας, περιφέρειας η οποία βρίσκεται εν μέρει υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, στην νότια Ουκρανία.

Συνολικά τα "παρόχθια χωριά" 14 οικισμών, όπου κατοικούν "πάνω από 22.000 άνθρωποι", απειλούνται από πλημμύρα, διευκρίνισε.

"Αν χρειαστεί είμαστε έτοιμοι να απομακρύνουμε τους κατοίκους", διαβεβαίωσε ο Αλεξέγενκο, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν απειλείται η ζωή τους και ότι "η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο".

Από την πλευρά του, ο διορισθείς από τις ρωσικές δυνάμεις δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα Βλαντίμιρ Λεοντίεφ ανακοίνωσε λίγο αργότερα την απομάκρυνση των κατοίκων "περίπου 300 σπιτιών" που βρίσκονται ακριβώς πάνω στις όχθες του Δνείπερου.

