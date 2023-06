Εικόνες χάους στην Ουκρανία - Τεράστια καταστροφή από την έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα - Δείτε βίντεο

Δρόμοι γέμισαν νερά, ποτάμια κινούνται προς τα... πίσω!

Τεράστια είναι η καταστροφή που έχει δημιουργηθεί από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο φράγμα Νόβα Καχόβκα.

Από την τεράστια εισροή νερού που σημειώνεται, τα γύρω χωριά της περιοχής έχουν αρχίσει και πλημμυρίζουν, ενώ βίντεο δείχνει το ποτάμι Inhulets να κινείται προς... τα πίσω!

Δείτε εικόνες από την καταστροφή όπως καταγράφεται μέχρι τώρα:

The Inhulets River is now reportedly flowing backwards away from the Dnipro. pic.twitter.com/IlIeHGyMpe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014–, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Imágenes de la inundación de las orillas del #Dnieper y la inundación de algunos asentamientos en la región de #Kherson como resultado de la destrucción de la presa #NovaKakhovka. #Jerson #Dnipro pic.twitter.com/uKMKENP7zJ — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) June 6, 2023

Οι αντίπαλες πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την καταστροφή του φράγματος. «Το [φράγμα στην] Καχόβκα ανατινάχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής», ανέφερε η διοίκηση νότιου τομέα του ουκρανικού στρατού μέσω Facebook.

On the right bank of the #Dnieper, 16,000 people found themselves in a critical flood zone, said the head of the #Kherson regional military administration Prokudin. pic.twitter.com/MLmNKzq9ft — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

Pure Terror und eine Katastrophe für die Stadt Nova Kakhovka 🤬 pic.twitter.com/NMTKFBZ4OH — Berlinesta (@berlinesta) June 6, 2023

Σύμφωνα με αξιωματούχους προσκείμενους στη Μόσχα που μίλησαν σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το φράγμα βομβαρδίστηκε από τους Ουκρανούς. Αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στην περιοχή μίλησε για «πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια», ορολογία που επίσης παραπέμπει σε ουκρανική επίθεση.

Η εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν.

"Everything is flooded, up to the 1st floor. Two missles just flew by. Simpy f*cked."#NOVAKAKHOVKA #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/atXrvPcnb4 — Eurokosak Fella 🇺🇦🇫🇷🇩🇪🇪🇺 (@FilTri9) June 6, 2023

«Εντός πέντε ωρών το νερό θα έχει φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο», προειδοποίησε ο κ. Προκούντιν μέσω Telegram στις 06:45 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

11 de los 28 tramos fueron destruidos en la central hidroeléctrica de Kakhovska



Nova Kakhovka ocupada temporalmente ya se está empezando a inundar.



El microdistrito de Korabel en Kherson está desenergizado y en unas pocas horas también se cortará el suministro de gas por… pic.twitter.com/EcDNf3TVMw — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) June 6, 2023

🇺🇦🇷🇺⚡️The drone footage shows that the central area of Nova Kakhovka is flooded pic.twitter.com/or1aHAg01m — Rahini (@rahini1207) June 6, 2023

Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή.

Footage of the flooding of the banks of #Dnieper and the flooding of some settlements in the #Kherson region as a result of the destruction of #NovaKakhovka Dam. pic.twitter.com/sk4qWVT9Rp — AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) June 6, 2023

Kherson e Nova Kakhovka. pic.twitter.com/QwAeOrEtTe — Claudio O'Neil Torbinio (@My_Salute) June 6, 2023

