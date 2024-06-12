Λογαριασμός
Μήνυμα του 112 για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά

 «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» είναι το μήνυμα του 112 - Πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής τηγανιών, στην οδό Αιγιδών στο Πανόραμα Κηφισιάς. Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Αιγιδών

Έκρηξη

Μήνυμα έστειλε το 112 για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά. Πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής τηγανιών, στην οδό Αιγιδών στο Πανόραμα Κηφισιάς.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» είναι το μήνυμα του 112. Το ΕΚΑΒ στέλνει στο εργοστάσιο δυο ασθενοφόρα για πιθανόν εγκλωβισμένους.  

112

Πηγή: skai.gr

TAGS: 112 ΚΗΦΙΣΙΑ Έκρηξη εργοστάσιο
