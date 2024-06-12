Μήνυμα έστειλε το 112 για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά. Πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής τηγανιών, στην οδό Αιγιδών στο Πανόραμα Κηφισιάς.
«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» είναι το μήνυμα του 112. Το ΕΚΑΒ στέλνει στο εργοστάσιο δυο ασθενοφόρα για πιθανόν εγκλωβισμένους.
Πηγή: skai.gr
