Ο εκπρόσωπος των IDF, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι το Ιράν σκοπεύει να εκτοξεύσει πυραύλους στη χώρα.

Ο Χαγκάρι προειδοποίησε ότι «τα ιρανικά πυρά στο Ισραήλ, θα έχουν συνέπειες» και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής, δεν έχουν εκτοξευθεί εναέριες απειλές στο Ισραήλ από το Ιράν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι IDF είναι έτοιμοι με τις αμυντικές και επιθετικές του ικανότητες.

Επίσης, κάλεσε το κοινό να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Νετανιάχου: Έρχονται μέρες μεγάλων προκλήσεων

Και ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε με τη σειρά του για «ημέρες μεγάλων προκλήσεων» που έρχονται. «Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους κατοίκους μας στο βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους» τονίζει.

«Αυτό που ζητάω από εσάς είναι δύο πράγματα», λέει ο Νετανιάχου. «Πρώτον, να υπακούτε αυστηρά στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Σώζει ζωές».

«Και δεύτερον, να σταθούμε ενωμένοι», συνεχίζει. «Θα παραμείνουμε σταθεροί μαζί στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα νικήσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.