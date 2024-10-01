Τουλάχιστον 600 άνθρωποι αναζήτησαν και βρήκαν σήμερα καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, μετά τις προειδοποιήσεις που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός σε κατοίκους στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του, δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής.

Οι κάτοικοι αυτοί εγκατέλειψαν το χωριό Άιν Εμπέλ, όπου οι κάτοικοι είναι Χριστιανοί.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε τους κατοίκους του χωριού Άιν Εμπέλ, και τουλάχιστον 20 άλλες πόλεις να φύγουν αμέσως από τα σπίτια τους, καθώς ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα πλήττει σπίτια που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι κατέφυγαν στο μοναστήρι και περιμένουν ένα στρατιωτικό κομβόι να τους οδηγήσει στη Βηρυτό, είπαν κάτοικοι στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.