Πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός

Ο στρατός είπε ότι τώρα πλήττει στόχους στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ένα ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, περίπου στις 16:45, ότι εξαπέλυσε ένα πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό.

Ο στρατός είπε ότι τώρα πλήττει στόχους στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters ανέφεραν ένα ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

