Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, περίπου στις 16:45, ότι εξαπέλυσε ένα πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό.
Ο στρατός είπε ότι τώρα πλήττει στόχους στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters ανέφεραν ένα ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Mπορέλ: Τα όπλα πρέπει τώρα να σιωπήσουν και η φωνή της διπλωματίας να μιλήσει
- Τουλάχιστον 600 κάτοικοι από ένα χριστιανικό χωριό βρήκαν καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
- Ανώνυμη πηγή Λευκού Οίκου: Tο Ιράν σχεδιάζει άμεσα επίθεση στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους - «Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε»
