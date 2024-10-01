Mπορέλ: Τα όπλα πρέπει τώρα να σιωπήσουν και η φωνή της διπλωματίας να μιλήσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έκκληση εκ νέου για άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ και τα δύο μέρη να δεσμευτούν για την πλήρη και συμμετρική εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των εκτοπισμένων πληθυσμών και από τις δύο πλευρές ως μέρος μιας ευρύτερης διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων αναφέρει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σε γραπτή δήλωσή του.

Εξέφρασε τη λύπη του για τις πολλές απώλειες αμάχων στον Λίβανο, την καταστροφή πολιτικών υποδομών με σχετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, και τον υψηλό αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων και από τις δύο πλευρές, και τόνισε ότι η ΕΕ ζητεί για άλλη μια φορά τον σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε όλες τις περιστάσεις. «Τα όπλα πρέπει τώρα να σιωπήσουν και η φωνή της διπλωματίας να μιλήσει και να ακουστεί από όλους» τόνισε.

Ο ύπατος εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυριαρχία τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου πρέπει να είναι εγγυημένη υπογραμμίζοντας ότι «οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επέμβαση θα επιδείνωνε δραματικά την κατάσταση. Η ΕΕ ανησυχεί για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή και προτρέπει όλα τα μέρη στην περιοχή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προς το συμφέρον της αποκλιμάκωσης».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου (LAF) καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο ως εγγυητές τόσο της εγχώριας όσο και της περιφερειακής σταθερότητας συμπλήρωσε ο κ. Μπορέλ, ενώ όπως είπε «η αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) αναλαμβάνει επίσης θεμελιώδη ρόλο σταθεροποίησης. Η ασφάλεια και η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι πρωταρχικής σημασίας».

Τέλος, ο ύπατος εκπρόσωπος επισήμανε ότι «αυτή την ώρα ανάγκης, όλοι οι ηγέτες του Λιβάνου θα πρέπει τώρα να θέσουν τα εθνικά συμφέροντα πρώτα και να εργαστούν από κοινού για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των κρατικών θεσμών του Λιβάνου, ιδίως εκλέγοντας πρόεδρο και σχηματίζοντας μια πλήρη κυβέρνηση. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τον Λίβανο στην εδραίωση των κρατικών θεσμών του και στην ανάληψη των απαραίτητων μέτρων για την ανάκαμψή του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.