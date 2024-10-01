Mεγάλη επίθεση με ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο βορειοδυτικό Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ. Σειρήνες που προειδοποιούν για επίθεση με ρουκέτες άρχισαν να ηχούν σε δεκάδες πόλεις σε όλο το βόρειο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των προαστίων της Χάιφα και στην Άκρα, τη Ναχαρίγια και πολλές κοινότητες στη Γαλιλαία.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός απάντησε με πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού όπως δήλωσε μάρτυρας του Reuters.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι καλεί τέσσερις νέες ταξιαρχίες εφέδρων για επιχειρησιακές αποστολές στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο. Σύμφωνα με τους IDF η κλήση των πρόσθετων εφέδρων «θα επιτρέψει τη συνέχιση του αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

«Αυτό θα επιτρέψει τη συνέχιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επιστροφής των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο στρατός σε δήλωση.

Εκπρόσωπος IDF: Τα ισραηλινά στρατεύματα «δεν θα μπουν στη Βηρυτό»

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι υποστήριξε σε δήλωσή του ότι τα στρατεύματα του Ισραήλ δε θα εισέλθουν στη Βηρυτό ή σε άλλες μεγάλες πόλεις του Λιβάνου και υποστηρίζει ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον βόρειο γείτονά του θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.

«Δεν πηγαίνουμε στη Βηρυτό. Δεν θα πάμε στις πόλεις του νότιου Λιβάνου. Εστιάζουμε στην περιοχή αυτών των χωριών, στην περιοχή δίπλα στα σύνορά μας. Θα κάνουμε σε αυτόν τον τομέα ό,τι είναι απαραίτητο για να διαλύσουμε και να κατεδαφίσουμε τις υποδομές της Χεζμπολάχ» ανέφερε ο Χαγκάρι.

Ερωτηθείς για το πόσο πιθανό είναι να συνεχιστούν οι χερσαίες επιχειρήσεις, ο Χαγκάρι ανέφερε ότι «δε θα το αποκαλύψω στον εχθρό, αλλά το κάνουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, μέρες, εβδομάδες… Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, στην περιορισμένη και τοπική επιχείρηση που διεξάγουμε τώρα».

«Για να μπορέσουν και οι 60.000 Ισραηλινοί να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ, ο Ισραηλινός Στρατός αναλαμβάνει δράση» και έχει ήδη πραγματοποιήσει περιορισμένες διασυνοριακές εκδρομές για μια περίοδο πολλών μηνών πρόσθεσε.

«Οι στρατιώτες μας εισήλθαν στις υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ, βρήκαν τις κρυφές κρύπτες όπλων της Χεζμπολάχ και κατέσχεσαν και κατέστρεψαν τα όπλα — συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων ιρανικών όπλων. Συνολικά, οι στρατιώτες του IDF εξέθεσαν και εξάρθρωσαν πάνω από 700 τρομοκρατικά στοιχεία της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, και υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά να γίνει», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος των IDF λέει ότι «η Χεζμπολάχ έχει κατασκευάσει, προετοιμάσει και εξοπλίσει αυτήν την υποδομή εδώ και πολλά χρόνια, προετοιμάζοντας την ημέρα που θα πραγματοποιούσε μια εισβολή στο βόρειο Ισραήλ», ένα σχέδιο παρόμοιο με τη σφαγή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

