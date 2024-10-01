Καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκίνησαν επίσημα χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, ο στρατός ανέφερε ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 μικρές επιδρομές με ειδικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου, καταστρέφοντας πολυάριθμες θέσεις, σήραγγες της Χεζμπολάχ και χιλιάδες όπλα που εκτιμά θα χρησιμοποιούσε η ένοπλη ομάδα για να εισβάλει στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους IDF, τα στρατεύματα στις επιδρομές τους τούς τελευταίους μήνες έφτασαν σε περίπου 1.000 τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, μερικές από αυτές αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων τούνελ και αποθήκες όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε όπλα. Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι οι τοποθεσίες βρίσκονταν τόσο μέσα σε χωριά του Λιβάνου όσο και σε δασικές περιοχές.

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, αυτές οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν για να διαλύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες των Δυνάμεων Ραντβάν της Χεζμπολάχ και να την αποτρέψουν από το να πραγματοποιήσει το σχέδιο της 7ης Οκτωβρίου «Κατακτήστε τη Γαλιλαία» για εισβολή στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των IDF, περίπου 2.400 ένοπλοι της Ραντβάν και άλλοι 500 Παλαιστίνιοι μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ —εκπαιδευμένοι από τη Ραντβάν— περίμεναν σε χωριά του νότιου Λιβάνου για να επιτεθούν στο Ισραήλ τις ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η Βόρεια Διοίκηση των IDF περίμενε εισβολή από τον Λίβανο και ενίσχυσε την άμυνά της. Τις επόμενες εβδομάδες, πραγματοποίησε πολυάριθμα αεροπορικά πλήγματα σε στελέχη της Χεζμπολάχ και τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων, με αποτέλεσμα χιλιάδες ένοπλοι της Ραντβάν να αποσυρθούν αρκετά χιλιόμετρα πίσω.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν και παραβίασαν υπόγεια σημεία πρόσβασης κοντά στη συνοριακή περιοχή, αποκάλυψαν πολλές κρύπτες όπλων και πολλά άλλα. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, τα στρατεύματα συνέλεξαν επίσης πολύτιμες πληροφορίες και κατέστρεψαν μεθοδικά τα όπλα και τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υποδομών και των προηγμένων όπλων ιρανικής προέλευσης.

Ειδικότερα, τα στρατεύματα αποκάλυψαν και κατέστρεψαν υπόγεια υποδομή, έπληξαν χιλιάδες στόχους και εκατοντάδες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, τόνους εκρηκτικών και εκατοντάδες χώρους διαβίωσης για στρατιώτες, κέντρα διοίκησης και άλλα. Μερικά από τα όπλα ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν από τους στρατιώτες πίσω στο ισραηλινό έδαφος.

Σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό στόχο, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «συνεχίζει να επιχειρεί για να υποβαθμίσει τις δυνατότητες και τις υποδομές της Χεζμπολάχ και να απομακρύνει τη Χεζμπολάχ από τη συνοριακή περιοχή προκειμένου να επιτρέψει στους κατοίκους του βορρά να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια».



