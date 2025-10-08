Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ισημερινού, Ίνες Μανθάνο, υπέβαλε επίσημη αναφορά για απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα. Το γραφείο του Νομπόα ανέφερε ότι όλοι οι πέντε συλληφθέντες θα διωχθούν με κατηγορίες για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας. Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αν πράγματι ερρίφθησαν πυροβολισμοί.

Βίντεο από το εσωτερικό αυτοκινήτου που δημοσίευσε η προεδρία δείχνει ανθρώπους να πετούν πέτρες στην άκρη του δρόμου και ρωγμές στα τζάμια του οχήματος. Μια ξεχωριστή φωτογραφία που επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει όχημα με σπασμένα παράθυρα, ενώ άλλη εικόνα απεικονίζει τον 37χρονο Νομπόα να στέκεται έξω από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, φορώντας γυαλιά ηλίου.

Η εθνική ομοσπονδία ιθαγενών CONAIE ανέφερε ότι οργανωμένη βία ξέσπασε εναντίον των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για την άφιξη του Νομπόα, σημειώνοντας ότι ηλικιωμένες γυναίκες ήταν μεταξύ εκείνων που δέχθηκαν επίθεση σε μια «βίαιη αστυνομική και στρατιωτική επιχείρηση».

Η CONAIE έχει ξεκινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις εδώ και 16 ημέρες, οργανώνοντας πορείες και αποκλεισμούς δρόμων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο ντίζελ. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω διάλογος και ότι το μέτρο θα αυξήσει το κόστος ζωής, ιδίως για μικροκαλλιεργητές και ιθαγενείς κοινότητες.

Ο Νομπόα υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα για την κατάργηση των επιδοτήσεων στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ η κυβέρνησή του κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αρκετές επαρχίες για τη διατήρηση της τάξης.

Η κυβέρνηση έχει υπερασπιστεί την απόφαση, δηλώνοντας ότι η κατάργηση των επιδοτήσεων θα απελευθερώσει περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να αναδιανέμονται ως αντισταθμιστικές πληρωμές προς μικροκαλλιεργητές και εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών.

Ο Νομπόα, ο οποίος επανεξελέγη τον Απρίλιο, έχει επανειλημμένα παραχωρήσει έκτακτες εξουσίες στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του για την ασφάλεια και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

