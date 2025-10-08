Πέθανε η Joan Kennedy

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η Τζόαν Κένεντι, πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή της Μασαχουσέτης, Τεντ Κένεντι.

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας, πέθανε ήρεμα στον ύπνο της, στο σπίτι της στη Βοστώνη, σήμερα το πρωί.

Ήταν παντρεμένη με τον Τεντ Κένεντι για 24 χρόνια και απέκτησε μαζί του τρία παιδιά: την Kάρα, τον Tεντ Jr. και τον Πάτρικ.

Με σπουδές στο κλασικό πιάνο, η Τζόαν είχε απασχολήσει τα μίντια κυρίως εξαιτίας των προβλημάτων που είχε στον γάμο της. Το ζευγάρι χώρισε το 1983, όμως η ίδια παρέμεινε πρόσωπο αναφοράς στη ζωή και την ιστορία της οικογένειας Κένεντι.

Πάλεψε για πολλά χρόνια με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη, αποτελώντας μία από τις πρώτες διάσημες γυναίκες στις ΗΠΑ που μίλησαν ανοιχτά για τις δυσκολίες του εθισμού. Υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια των δράσεων για την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

