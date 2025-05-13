Λογαριασμός
Νέο «φορτίο» κοκαΐνης σε μπανάνες από το Εκουαδόρ, αξίας 1.600.000 ευρώ - Δείτε βίντεο

Η ποσότητα των ναρκωτικών βρέθηκε στους ψυκτικούς μηχανισμούς ενός ψυγείου - εμπορευματοκιβωτίου

κοναινη μπανάνες

Πενήντα πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 57 κιλών και 919 γραμμαρίων  εντοπίστηκαν σε έλεγχους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

Η ποσότητα των ναρκωτικών, αξίας 1.600.000 ευρώ, βρέθηκε στους ψυκτικούς μηχανισμούς ενός ψυγείου - εμπορευματοκιβωτίου με νόμιμο φορτίο μπανάνες, προερχόμενο από το λιμάνι του Εκουαδόρ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, το εμπορευματοκιβώτιο ως μέσο απόκρυψης και μεταφοράς, καθώς και ένα φορητό σύστημα εντοπισμού (GPS), που είχε τοποθετηθεί μαζί με τις ναρκωτικές ουσίες. 

 

