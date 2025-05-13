Πενήντα πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 57 κιλών και 919 γραμμαρίων εντοπίστηκαν σε έλεγχους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

Η ποσότητα των ναρκωτικών, αξίας 1.600.000 ευρώ, βρέθηκε στους ψυκτικούς μηχανισμούς ενός ψυγείου - εμπορευματοκιβωτίου με νόμιμο φορτίο μπανάνες, προερχόμενο από το λιμάνι του Εκουαδόρ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, το εμπορευματοκιβώτιο ως μέσο απόκρυψης και μεταφοράς, καθώς και ένα φορητό σύστημα εντοπισμού (GPS), που είχε τοποθετηθεί μαζί με τις ναρκωτικές ουσίες.

