Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν στην Ισπανία το βράδυ της Κυριακής, με τις πρώτες πλήροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Το δυστύχημα, όπως ανακοίνωσε η ισπανική αστυνομία, σημειώθηκε στην περιοχή Αδαμούθ, κοντά στην Κόρδοβα.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σωστικά συνεργεία να εργάζονται σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού.

Ένα από τα τρένα είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, όταν εκτροχιάστηκε.

Το δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούνταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης στο ίδιο περιστατικό.

⚡️2 high-speed trains derail in Adamuz, Córdoba, southern Spain pic.twitter.com/rGsnF4ysFD — The Global Monitor (@theglobal4u) January 18, 2026

Η πλήρης έκταση του συμβάντος παραμένει ακόμη ασαφής και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι δύο επιβάτες είναι νεκροί και πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρό δυστύχημα.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται αυτή τη στιγμή για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι μέσα στα τρένα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πρώτη φορά στο σημείο στις 19:50.

Στο πεδίο βρίσκεται μεγάλη δύναμη, μεταξύ άλλων πέντε κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, τέσσερις μονάδες επείγουσας κρίσιμης φροντίδας και ένα όχημα υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Τα δρομολόγια στη γραμμή Μαδρίτη–Ανδαλουσία παραμένουν σε αναστολή, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αποκατάστασης και διάσωσης.



Πηγή: skai.gr

