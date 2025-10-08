Η Αιθιοπία κατηγόρησε την Ερυθραία ότι ετοιμάζεται να της κηρύξει πόλεμο σε συνεργασία με μια αντίπαλη ομάδα, σε μια τελευταία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών για τον έλεγχο της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το πρακτορείο BBC.

Η κατηγορία της Αιθιοπίας περιλαμβάνεται σε επιστολή που έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Gedion Timothewos, στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι η στάση της Ερυθραίας έχει γίνει «πιο εμφανής τους τελευταίους μήνες».

Η Ερυθραία δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επιστολή, αλλά οι σχέσεις της με την Αιθιοπία έχουν γίνει όλο και πιο τεταμένες τους τελευταίους μήνες, τονίζει το BBC.

Η Αιθιοπία έχει συγκεντρώσει υποστήριξη για να ανακτήσει την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας ανησυχία στην Ερυθραία, η οποία ανέλαβε τον έλεγχο της ακτογραμμής κατά την ανεξαρτησία της το 1993.

Εάν οι ισχυρισμοί του Gedion ισχύουν, αυτό σημαίνει ότι η Ερυθραία διεξάγει έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού της Αιθιοπίας Abiy Ahmed, προκειμένου να την αποτρέψει από το να ξεκινήσει στρατιωτική εισβολή στην Ερυθραία για να καταλάβει τα λιμάνια κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Αιθιοπία και η Ερυθραία πολέμησαν για τον έλεγχο της παραμεθόριας πόλης Μπάντμε από το 1998 έως το 2000, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Αφού ο Abiy ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2018, έθεσε τέλος στις εντάσεις δημιουργώντας μια ισχυρή συμμαχία με τον πρόεδρο της Ερυθραίας Isaias Afwerki. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ τους έχουν από τότε επιδεινωθεί, με την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα να αποτελεί σημαντικό σημείο τριβής.

Στην επιστολή που είδε το πρακτορείο AFP, ο Gedion ισχυρίστηκε ότι η Ερυθραία και μια σκληροπυρηνική φατρία του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι (TPLF) «χρηματοδοτούσαν και κατεύθυναν ένοπλες ομάδες» στην περιοχή Αμχάρα της Αιθιοπίας, όπου πολιτοφυλακές μάχονταν κατά της κυβέρνησης.

Μια φατρία του TPLF, με ηγέτη τον Debretsion Gebremichael, έχει τον έλεγχο στην περιοχή Τιγκράι της Αιθιοπίας, που συνορεύει με την Ερυθραία. Κατηγορεί την κυβέρνηση Abiy ότι δεν εφάρμοσε πλήρως τη συμφωνία ειρήνης που επιτεύχθηκε το 2022 για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Τιγκράι.

Από τον Οκτώβριο του 2023, η Αιθιοπία πιέζει για την ανανέωση της πρόσβασής της στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι έσφαλε όταν παραχώρησε τον έλεγχο των λιμανιών της στην Ερυθραία κατά την ανεξαρτησία της.

Στο κοινοβούλιο της Αιθιοπίας τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Taye Atske Selassie περιέγραψε την Ερυθρά Θάλασσα και τον Νείλο ως «μεγάλους υδάτινους πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ύπαρξη της χώρας μας».

Αυτό οδήγησε σε μια έντονη επίπληξη από τον υπουργό Πληροφοριών της Ερυθραίας, Yemane Gebremeskel, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρητορική αυτή ως «υπερβολικά χονδροειδή και αξιολύπητη». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η «εμμονή» του κυβερνώντος κόμματος της Αιθιοπίας με την Ερυθρά Θάλασσα και τον Νείλο ποταμό είναι «παράξενη και ακατανόητη από κάθε άποψη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.