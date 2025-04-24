Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ πραγματοποίησε μια επιχείρηση σε ένα κοντέινερ το οποίο έχει έρθει από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά και αποκαλύφτηκε πως μέσα σε φορτία με γαρίδες κρύβονταν και 56 κιλά κοκαΐνης.

Το εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο προωθήθηκε προς ακτινοσκοπικό έλεγχο (X-Ray) ο οποίος απέδωσε ένδειξη ύποπτης οργανικής ουσίας στον εξωτερικό μηχανισμό ψύξης του και στον επακολουθήσαντα καθολικό - φυσικό έλεγχο ανευρέθηκαν και ανακτήθηκαν συνολικά 50 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 55 κιλών και 840 γραμμαρίων, ποσότητα η οποία και κατασχέθηκε.

Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης υπολογίζεται σε ποσό 1.600.000 ευρώ ενώ με τις κατάλληλες προσμίξεις, προς αύξηση της προς διακίνηση ποσότητας, το προσδοκώμενο όφελος θα υπερέβαινε το 3πλάσιο της υπολογιζόμενης αξίας της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την συνδρομή και συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε από την Ελληνική Αστυνομία και την Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου από το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή προς εντοπισμό των δραστών και πιθανό συσχετισμό με προηγούμενες κατασχέσεις σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.