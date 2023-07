Εικόνες αποκάλυψης από την «υπερκυτταρική καταιγίδα» που σαρώνει Κροατία, Σλοβενία και Σερβία - Πέντε άνθρωποι νεκροί (Δείτε βίντεο)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη Σλοβενία και την Κροατία την Τετάρτη, την ώρα που περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές, δήλωσαν οι αρχές.

«Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα και από πλευράς ζημιών», δήλωσε ο δήμαρχος της κροατικής πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ, Τόμισλαβ Τομάσεβιτς.

Οι ηλεκτρικοί στύλοι υπέστησαν ζημιές, πολλές στέγες σπιτιών παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι -τρεις στην Κροατία και ένας στη Σλοβενία-σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων, συμπεριλαμβανομένων δύο στο Ζάγκρεμπ όπου επίσης πλημμύρισε ένα νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τρίτο θύμα στην Κροατία είναι ένας 40χρονος άνδρας που σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο που ξεριζώθηκε από την καταιγίδα έπεσε στο φορτηγό του στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Ζάγκρεμπ σκοτείνιασε ξαφνικά ο ουρανός και ξέσπασε καταρρακτώδης βροχή ενώ ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την περιοχή με αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμύρες. Η συγκοινωνία διακόπηκε και δρόμοι αποκλείστηκαν λόγω πτώσεων δέντρων. Επίσης, η καταιγίδα προκάλεσε διακοπές ρεύματος.

A timelapse of the storm that affected #Zagreb , #Croatia the other day. #Wx #EUwx @DHMZ_HR https://t.co/8I6FUVx6LF

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ζάγκρεμπ ζήτησαν από τους πολίτες να είναι υπομονετικοί καθώς έλαβαν εκατοντάδες κλήσεις ταυτόχρονα.

Footage from Zagreb, a major thunderstorm in Slovenia and Croatia, with four people killed by tree falls pic.twitter.com/PLXFKKNG4q