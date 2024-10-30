Λογαριασμός
Ξεκάθαρο προβάδισμα Τραμπ έναντι της Χάρις δίνουν τα στοιχήματα

Οι Αμερικανοί έχουν ποντάρει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις - Προβάδισμα Τραμπ και με διαφορά

Ντόναλντ Τραμπ

Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν καθώς απομένουν λίγες μόνο ημέρες πριν από την ανάδειξη νέου προέδρου στις ΗΠΑ, δείχνοντας πως οι δύο υποψήφιοι, Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις κονταροχτυπιούνται, ιδιαίτερα σε κρίσιμες πολιτείες, τα προγνωστικά στοιχεία και οι στοιχηματικές δίνουν ξεκάθαρο νικητή.

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια έχουν στοιχηματιστεί νομίμως στην πλατφόρμα Kalsi, έξι μέρες πριν την ημέρα των εκλογών.

Μέχρι σήμερα, 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από στοιχήματα για τις προεδρικές εκλογές έχουν συγκεντρωθεί στην πλατφόρμα Polymarket. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος συγκεντρώνει 66% έναντι της Κάμαλα Χάρις που είναι αρκετά πίσω με 33%.

ΗΠΑ

Τα αποτελέσματα της πλατφόρμας Polymarket αναδημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο από την καμπάνια του Τραμπ όσο και από τον Ίλον Μασκ αλλά και τον δημοσκόπο Νέιτ Σίλβερ. 

Προβάδισμα 64% στον Τραμπ δίνει και η στοιχηματική Betfair έναντι της Κάμαλα Χάρις που συγκεντρώνει 35%.

ΗΠΑ

Επίσης, οι αποδόσεις στοιχημάτων δίνουν 1,57 στον Τραμπ και 2,78 στην Κάμα Χάρις δίνοντας νίκη στον Τραμπ.

Καμαλα

Τα στοιχήματα για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ δεν είναι κάτι καινούργιο. «Από τις 15 προεδρικές εκλογές μεταξύ 1884 και 1940, η αγορά στοιχημάτων βγήκε αλάνθαστη σε 11» σύμφωνα με τον πρώην ανταποκριτή τυχερών παιχνιδιών του NPR και νυν εκδότη Keith Romer.

Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για την ακρίβεια της πλατφόρμας Polymarket. Ερευνητές του Blockchain που επικαλείται το Fortune λένε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι περίπου το ένα τρίτο του όγκου στην αγορά στοιχημάτων της Polymarket για τις προεδρικές εκλογές είναι τεχνητό.

