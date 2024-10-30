Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε σήμερα την πλήρη υποστήριξή του στην έκκληση του κυβερνητικού του εταίρου και αρχηγού του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προς τον ηγέτη της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, λέγοντας ότι ανοίγει ένα «παράθυρο ευκαιρίας».

Την περασμένη εβδομάδα ο Μπαχτσελί, αρχηγός του πολιτικού φορέα των υπερεθνικιστών Γκρίζων Λύκων, είχε απευθύνει δημόσια έκκληση στον Οτζαλάν, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβια κάθειρξης χωρίς αναστολή, απομονωμένος στο νησί Ιμραλί, λέγοντας ότι θα μπορούσε ακόμη και να αποφυλακιστεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση αν εμφανιζόταν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση για να αποκηρύξει την ένοπλη βία και να ζητήσει από τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε πριν από 45 χρόνια.

Απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος του (AKP), ο Ερντογάν είπε ότι βλέπει «παράθυρο της ιστορικής ευκαιρίας που ανοίγεται μπροστά μας».

«Σήμερα, έχουμε και πάλι μια μοναδική ευκαιρία να λύσουμε τα χρόνια προβλήματά μας, ιδίως την απειλή της τρομοκρατίας, να ενισχύσουμε την αδελφοσύνη και να επεκτείνουμε την Τουρκία με βάση τον άξονα της αδελφοσύνης. Από εδώ, εκ μέρους της ομάδας μου, εκ μέρους του αγαπημένου μας έθνους, θα ήθελα να εκφράσω τους χαιρετισμούς μου και την ευγνωμοσύνη μου στον κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), τον συνοδοιπόρο μας στη Λαϊκή Συμμαχία, όπως και σε ολόκληρη την κοινότητα του MHP [...] Όσοι διαβάζουν τις πρόσφατες εκκλήσεις του προέδρου του MHP σε αυτό το πλαίσιο, βλέπουν το παράθυρο της ιστορικής ευκαιρίας που ανοίγεται μπροστά μας και ενθουσιάζονται», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αγαπητοί μου Κούρδοι αδελφοί, περιμένουμε να ανταποκριθείτε στο ειλικρινά απλωμένο χέρι (σ.σ. του Μπαχτσελί)», είπε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στους κουρδικής καταγωγής πολίτες της Τουρκίας, προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν στις προσπάθειες για την οικοδόμηση αυτού που αποκάλεσε «αιώνα της Τουρκίας».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η έκκλησή του δεν απευθύνεται στους «βαρόνους της τρομοκρατίας» στο Ιράκ και τη Συρία, όπως είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στα μέλη του ΡΚΚ και το PYD, το κόμμα των Κούρδων της Συρίας το οποίο η Άγκυρα ταυτίζει με το ΡΚΚ. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης εβδομάδας στην Άγκυρα, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν κουρδικούς στόχους στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, ενώ σήμερα συνελήφθη ο δήμαρχος του μεγαλύτερου δήμου της μητροπολιτικής περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης με την υποψία ότι είναι μέλος του ΡΚΚ.

Ο πρόεδρος Ερντογάν υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκική Δημοκρατία «δεν είναι η Δημοκρατία ενός συγκεκριμένου προσώπου, μιας συγκεκριμένης ομάδας, μιας συγκεκριμένης μάζας, μιας συγκεκριμένης αίρεσης, μιας συγκεκριμένης εθνότητας» και προσέθεσε: «Αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία των φτωχών, όπως και των πλουσίων. Αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία της δύσης όσο και του νότου, του βορρά όσο και της ανατολής. Αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία τόσο των Αλεβιτών όσο και των Σουνιτών. Αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία τόσο της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς. Αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία κάθε ατόμου που αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτήν την πατρίδα, σε αυτό το έθνος, σε αυτήν τη γη, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις, και τον τρόπο ζωής του. Και αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία τόσο των Τούρκων όσο και των Κούρδων. Αυτή η Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία όλων των Λαζών, των Κιρκάσιων, των Αράβων, των Ρωμιών και των Ρομά που λένε "είμαι έντιμος πολίτης της Τουρκικής Δημοκρατίας". […] Είναι η Δημοκρατία όλων μας, και των 85 εκατομμυρίων ανθρώπων».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ακόμη ότι η Τουρκική Δημοκρατία ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα δεκαετιών αιματηρών πολέμων και σε μία γεωγραφία, η οποία αποτελεί κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όπου χύνεται αίμα, δάκρυ, μαίνονται πόλεμοι και συγκρούσεις επί έναν ολόκληρο αιώνα. «Ως κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Δημοκρατία της Τουρκίας επηρεάζεται αναπόφευκτα από αυτό το χάος. Ωστόσο, το λάθος έγκειται στο γεγονός ότι κάποιοι που έβλεπαν το χάος στη γεωγραφία μας φοβόντουσαν, τρόμαζαν, ανησυχούσαν και αντιμετώπιζαν τη Δημοκρατία μας με δειλία. Έτσι, οι φόβοι εκείνων, στο παρελθόν, οδήγησαν στην εσωστρέφεια, στον περιορισμό των ελευθεριών και, δυστυχώς, στη δημιουργία εσωτερικών εχθρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

