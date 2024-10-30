Η Κάμαλα Χάρις κράτησε αποστάσεις σήμερα από τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χαρακτήρισε χθες τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ «σκουπίδια», προκαλώντας σάλο λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Διαφωνώ βαθιά με κάθε κριτική σε βάρος ανθρώπων, η οποία στηρίζεται στο πρόσωπο το οποίο ψηφίζουν», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Δημοκρατική υποψήφια στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τζο Μπάιντεν «αποσαφήνισε τις δηλώσεις του», εκτίμησε η ίδια, προτού συμπληρώσει: «Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, θα είμαι η πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς».

Ο Τζο Μπάιντεν άσκησε κριτική χθες στις δηλώσεις ενός κωμικού, ο οποίος, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντόναλντ Τραμπ, παρομοίασε το αμερικανικό έδαφος του Πουέρτο Ρίκο με ένα «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

«Τα μοναδικά σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν εδώ είναι οι υποστηρικτές του», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια σειρά φράσεων ιδιαιτέρως μπερδεμένων, τις οποίες διατύπωσε κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. «Η δαιμονοποίηση των Λατίνων είναι απαράδεκτη».

Αργότερα, ο Τζο Μπάιντεν έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ότι η λέξη «σκουπίδια» σε αυτές τις δηλώσεις αναφερόταν στη «ρητορική μίσους» των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ προς το Πουέρτο Ρίκο. «Αυτό ήθελα να πω», υπογράμμισε.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχασαν λεπτό για να επιτεθούν στον Δημοκρατικό πρόεδρο, ο οποίος αποσύρθηκε από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο το καλοκαίρι παραχωρώντας τη θέση του στην Κάμαλα Χάρις.

Αφότου ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε τις δηλώσεις της πρώην υποψήφιας του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές Χίλαρι Κλίντον, η οποία, το 2016, είχε χαρακτηρίσει τους μισούς ψηφοφόρους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «αξιοθρήνητους».

«Σκουπίδια, πιστεύω ότι είναι χειρότερο, όχι;», διερωτήθηκε ο πρώην πρόεδρος. Προτού προσθέσει: «Σας παρακαλώ συγχωρέστε τον, δεν ξέρει τι λέει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

