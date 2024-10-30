Ακραία πόλωση στις ΗΠΑ: Μόλις στο 1% η διαφορά των Χάρις - Τραμπ σε νέα δημοσκόπηση

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ως φεστιβάλ αγάπης χαρακτήρισε ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, την προεκλογική του συγκέντρωση στο εμβληματικό στάδιο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν στη Νέα Υόρκη πριν από τρία 24ωρα. Ως φεστιβάλ αγάπης, όμως, είχε χαρακτηρίσει και την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο 2021.

Η, προεκλογικά, εμπρηστική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ βάζει περαιτέρω φωτιά στην ήδη γεμάτη πόλωση και διχασμό πιο αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύονται το γεγονός. Κατηγορούν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών ως ναζιστή και θέτουν στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, τις μισαλλόδοξες και γεμάτες ρατσιστικά σχόλια ομιλίες του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως έχει τελείως διαφορετική άποψη. «Είμαι το αντίθετο από έναν ναζιστή», δηλώνει, ενώ επιστρατεύεται και η σύζυγός του, Μελάνια προκειμένου να διορθώσει τα κακώς κείμενα. «Δεν είναι σαν τον Χίτλερ. Όλοι οι υποστηρικτές του, τον στηρίζουν, επειδή θέλουν να δουν τη χώρα τους να είναι επιτυχημένη και βλέπουμε το είδος της υποστήριξης που απολαμβάνει», δήλωσε – μεταξύ άλλων – όντας καλεσμένη στο FoxNews.

Οι Δημοκρατικοί, όμως, επιμένουν και επισημαίνουν, πως όσα ακούστηκαν την 27η Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη αποτελούν λόγους, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μην επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο. Στέκονται ακόμη και στην επιλογή των ομιλητών στην προεκλογική συγκέντρωση Τραμπ στη Νέα Υόρκη σημειώνοντας ότι οι τοποθετήσεις τους στόχευαν κατά των Λατίνων, συμπεριλαμβανομένων και των Πορτορικανών, κατά των Αφροαμερικανών, των Εβραίων ακόμη και κατά των Παλαιστινίων. Αναδεικνύουν δε και τα σεξιστικά σχόλια που ειπώθηκαν – για ακόμη μία φορά - κατά της Κάμαλα Χάρις αλλά και της αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ το 2006, Χίλαρι Κλίντον.

Στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το απόγευμα της Τρίτης απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα.

«Η αγάπη σε εκείνο του δωμάτιο, μπορούσε να κόψει την ανάσα», τόνισε. «Έμοιαζε με ένα φεστιβάλ αγάπης, ένα απόλυτο φεστιβάλ αγάπης και ήταν τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό», προσέθεσε και συμπλήρωσε πως «ακόμη και πολιτικοί που κάνουν αυτή δουλειά 30 με 40 χρόνια, είπαν ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Είχε ήδη προηγηθεί η αμήχανη μεν, με απόλυτα αντανακλαστικά δε, αντίδραση του επιτελείου της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ που πήρε αποστάσεις από τα σχόλια του κωμικού Τόνι Χιντσκλιφ, ο οποίος έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει το Πουέρτο Ρίκο ένα «πλωτό νησί από σκουπίδια στη μέση του ωκεανού».

Σε μία εβδομάδα θα περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα αναδειχθεί νικητής στην κάλπη. Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ;

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Ipsos για το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, η Κάμαλα Χάρις προηγείται μόλις μία ποσοστιαία μονάδα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ με 44% έναντι 43%. Τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο με τους δύο υποψηφίους ουσιαστικά να μοιάζουν ισόπαλοι και ο νικητής να αναμένεται να κριθεί στο νήμα.

Η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εστιάζει τώρα στο γεγονός ότι η επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα φέρει περισσότερο χάος και περισσότερο διχασμό επιμένοντας πως η ίδια προσφέρει μία διαφορετική οδό εξηγώντας ότι δεν πιστεύει πως όσοι διαφωνούν μαζί της είναι ο εχθρός. Το εάν, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες για μία γυναίκα πρόεδρο θα φανεί.

Πηγή: skai.gr

