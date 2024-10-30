Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος για μια επανενωμένη Κύπρο, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Υποδεχόμενος τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν είπε ότι παραμένει αισιόδοξος ότι μια επανενωμένη Κύπρος, μια διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία είναι πιθανή.

Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξη της χώρας του προς την κατεύθυνση αυτή.

«Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε στήριξη μπορούμε προς αυτόν τον στόχο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ στο Κυπριακό.

«Κύριε Πρόεδρε, βασίζομαι στην υποστήριξή σας, την υποστήριξη των ΗΠΑ, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού, μια λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια λύση που βασίζεται στις κοινές μας αξίες και αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» υπογράμμισε.

Ο Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την πρόσκληση.

Μίλησε για τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών λέγοντας ότι οι σχέσεις βρίσκονται σε στρατηγικό και ιστορικό υψηλό.

Σε περιφερειακό επίπεδο, είπε, η Κύπρος «είναι ένας προβλέψιμος και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ σε μια περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας».

«Ιστορική ημέρα στις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ»

Για «ιστορική ημέρα» στις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφερόμενος στη συνάντηση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, σε λίγη ώρα στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Λετυμπιώτης ανακοίνωσε την άφιξη του Χριστοδουλίδη και επιτελείου που συνοδεύει τον Κύπριο πρόεδρο στην Ουάσινγκτον, μιλώντας για «μια ιστορική ημέρα για τις σχέσεις Κύπρου- ΗΠΑ».

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, η συνάντηση των δύο προέδρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11:30, τοπική ώρα (17.30 ώρα Κύπρου), στον Λευκό Οίκο είναι η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο προέδρων των δύο χωρών εδώ και 28 χρόνια, και «απόδειξη της ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών και της διπλωματικής εξωστρέφειας της χώρας μας».

